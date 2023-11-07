فعاليات أسبوع دبي للتصميم تنطلق اليوم 7 نوفمبر

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عضو مجلس دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم وبدعم من دبي للثقافة، تنطلق فعاليات أسبوع دبي للتصميم، منصة التصميم الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم في حي دبي للتصميم.

يعد أسبوع دبي للتصميم ركيزة أساسية تتماشى مع مكانة دبي باعتبارها عاصمة التصميم والإبداع في منطقة الشرق الأوسط وترسخ موقعها المتميز ضمن منظمة اليونسكو العالمية. ويقدم البرنامج المجاني الذي سيستمر طوال الأسبوع معارض فنية وفعاليات مؤقتة وجلسات نقاشية وورش عمل عملية واعمال تركيبية مدنية خارجية. كما سيستضيف أسبوع دبي للتصميم هذا العام أكثر برنامج طموحًا وتنوعًا حتى الآن، ومن المقرر أن يستقبل أكثر من 500 مصمم ومهندس ومبدع من أكثر من 40 دولة.

أما معرض "داون تاون ديزاين"، الحدث الرئيسي في أسبوع دبي للتصميم، فيفتح أبوابه يوم الأربعاء 8 نوفمبر. ويجمع هذا المعرض الرائد في مجال التصاميم المعاصرة عالية الجودة في الشرق الأوسط، بين المصممين والمهندسين المعماريين وعشاق فنون التصميم الدوليين والإقليميين لعرض أحدث التوجهات والابتكارات في عالم التصميم. ويضم معرض "داون تاون ديزاين" مجموعة مختارة من العلامات التجارية والمصممين واستوديوهات التصميم الراسخة والناشئة. ويوفر مساحة لدعم التواصل والتعلم واستكشاف آخر توجهات عالم التصميم من خلال برنامج المحادثات والدروس عن صناعة التصميم، بالإضافة إلى تنسيق برنامج عن برمجة الشبكات تحت اسم "تريد/كونكت".

وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "بصفتنا شريكاً استراتيجياً لأسبوع دبي للتصميم، يسرنا إطلاق أكثر برنامج طموحاً وتنوعاً للحدث وتسليط الضوء على المواهب والشركات والمصممين على مستوى العالم من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض والأنشطة وورش العمل والجلسات الحوارية، بما في ذلك النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية. يعكس أسبوع دبي للتصميم مدى تطور المشهد الإبداعي في دبي الأمر الذي يرسخ مكانة الإمارة ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم".

ومن جهتها قالت ناتاشا كاريلا، مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم: "يشهد أسبوع دبي للتصميم هذا العام أكبر تجمع لمصممين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإحداث فرقاً إيجابياً ملموساً يمكن تعزيزه من خلال التصميم. بينما نجد أنفسنا منغمسين في تعقيدات العالم الحديث، تحتل الممارسات المستدامة مركز الصدارة من خلال البرامج المحفزة على الابتكار التي تستكشف آفاق التصاميم بجميع أشكالها: بدءاً من استخدام المواد التقليدية إلى التقنيات الناشئة، ومن توثيق الثقافة البصرية في العالم العربي إلى تصميم الحلول للمجتمع".

يمكن لزوار أسبوع دبي للتصميم استكشاف أكثر من 25 عمل تركيبي خارجي كبير الحجم تم تنفيذه باستخدام مواد غير تقليدية مثل سعف النخيل ونبات الليف والسكر ولب الورق وبدائل الأسمنت. وتؤكد هذه التدخلات العامة الغامرة، التي أبدعها مصممون واستوديوهات تصميم محلية وإقليمية ودولية، على أهمية التعاون بين التصميم والعلوم والتكنولوجيا، واستكشاف الخيارات المتاحة للعمليات المسؤولة والدائرية والممارسات المستدامة.

ففي قلب برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم الخارجي، توجد الأعمال لمعرض "أبواب"، بقيادة المهندس المعماري الإماراتي عبد الله الملا، الذي يستكشف جناحه المذهل والغني بالألوان تحت عنوان "النخلة"، فوائد استخدام أشجار النخيل كمثال رئيسي ومورد مستدام في الهندسة المعمارية.

وقد تم منح جائزة "الاشغال المدنية"، لمسابقة التصميم في أسبوع دبي للتصميم هذا العام، للمصمم والمهندس السوري أحمد القطان. فمن خلال مشروعه "ديزاينست"، الذي هو عبارة عن سلسلة من مساحات للتجمع والجلوس التي تهيئ الاماكن المثالية للمجتمعات الصغيرة وتعزز فرصة تبادل الأفكار، مع توفير "المقاعد" المريحة التي تقدم المأوى للبشر والكائنات الحية الأخرى.

ويعود "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية"، الذي ينظمه حي دبي للتصميم بعنوان "الاستدامة بين الماضي والحاضر والمستقبل" بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، وذلك على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم. ويهدف هذا الملتقى إلى إلقاء الضوء على التغير المستمرّ على مرّ الزمن في قيم ومبادئ الهندسة المعمارية المستدامة في منطقة الخليج، في ظلّ التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به المهندسون المعماريون في هذا التغيّر. ويستعرض هذا الحدث مجموعة مميزة من أعمال الطلاب والمهندسين المعماريين الناشئين، بالإضافة إلى أعمال شركات الهندسة المعمارية الرائدة مثل "فوستر آند بارتنرز" و"زها حديد" للهندسة المعمارية و"استوديو يو أن". وسيجري تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل على هامش فعاليات هذا الملتقى.

وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف معهد دبي للتصميم والابتكار والقائم في حي دبي للتصميم مجموعة من ورش العمل التفاعلية في مجال التصميم ومعارض مخصّصة للطلاب والمصممين وجولات للزائرين في الحرم الجامعي في الفترة بين 8 – 10 نوفمبر، لتزويدهم بلمحة عن تجربة الدراسة في معهد دبي للتصميم والابتكار. وستطلق حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم وتهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في دبي، فعاليات معرض "ذا نورث ستار"، المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة للطباعة ثلاثية الأبعاد. ويعكس هذا المعرض، الذي قام بتصميمه وإعداده "استوديو نيكسو" الناشئ ضمن حاضنة الأعمال in5، مبدأ توجيه الأفراد وإرشادهم نحو أهدافهم.

وسوف يستضيف معرض مصممين من الإمارات، في عامه الرابع الآن، تحت إشراف فاطمة المحمود، والذي يدور حول مستقبل مساحات المعيشة، أكثر من 30 موهبة استثنائية، يعرضون منتجاتهم التصميمية مع التركيز على المواد الصديقة للبيئة وأثرها الاجتماعي المنشود.

كما بإمكان الزوار من جميع الأعمار والمهارات المشاركة والتعلم من خبرة مجموعة من القادة والرواد، بما في ذلك أساتذة من مؤسسات مشهورة وخبراء راسخين في "السوق" أو "The Maker Space"، من خلال برامج ورش العمل المخصصة في أسبوع دبي للتصميم. حيث تعد اعمال النسج وتصميم المغلفات المستدامة وإعادة التدوير والمعالجة والرسم بالزجاج من بين المهارات التي ستتاح أمام الجمهور لتعلمها وممارستها.

كما سيتم إثراء برنامج عطلة نهاية الأسبوع في سوق حي دبي للتصميم في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر، السوق الخارجي الذي يقدم تجربة تسوق مبتكرة في الهواء الطلق، والذي سيجمع أكثر من 80 من أفضل الشركات الصغيرة المحلية.

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هذا العام، سيقوم معرض "داون تاون ديزاين" بجمع التبرعات بهدف تقديم المساعدات الإنسانية لدعم العديد من المدنيين الأبرياء المتضررين من المأساة المستمرة في قطاع غزة. وسيُطلب من زوار المعرض دفع رسوم دخول رمزية بقيمة 25 درهمًا إماراتيًا عند الباب، وسيتم التبرع بكامل المبلغ إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لدعم جهود إغاثة قطاع غزة. وستقوم مجموعة "آرت دبي"، التي تمتلك وتدير معرض "داون تاون ديزاين"، بإضافة نفس المبلغ إلى إجمالي التبرعات في الحملة.