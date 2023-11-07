9 بطولات دولية ومحلية تعزز مكانة دبي مدينةً لرياضات التحدي

تواصل دبي استضافة المزيد من بطولات رياضات التحدي وتخطي الحواجز مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة ومدينة لرياضات التحدي، حيث تشهد دانة الدنيا تنظيم 9 بطولات دولية ومحلية في مختلف رياضات التحدي التي تقام في مختلف المناطق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتنوع ما بين تحديات الصحراء والوحل والماء والثلج والجبال، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

تحدي الوحل

يتصدر سباق "تحدي الوحل" قائمة الفعاليات التي تقام في دبي حيث يعد من أشهر سباقات تخطي الحواجز، وتنظمه شركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية ورياضات المغامرة، ويقام السباق يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في مضمار جبل علي بمنطقة البرشاء.

ويتضمن السباق المنافسة في ثلاث فئات مختلفة هي سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين ذوي اللياقة العالية من عمر 14 فما فوق ويضم أكثر من 20 حاجز متنوع، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين الهواة من عمر 13 سنة فما فوق ويضم 13 حاجز متنوع، والفئة الثالثة المخصصة للأطفال من عمر 6 إلى 12 عام وتتضمن التنافس في مضمار جديد بطول 1.5 كيلومتر.

ويمكن للراغبين في المشاركة الانضمام إلى جلسات التدريب المجانية التي تقام في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون استعدادًا لخوض المنافسات واختبار جاهزيتهم وإمكاناتهم البدنية وقدرتهم على التحمل عند المشاركة، ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الالكتروني الرسمي للحدث: سباق سبارتن الأصعب

تحتضن منطقة حتا "سباق سبارتن" أحد أصعب سباقات التحمل في العالم الذي يقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري بين الجبال والوديان في منطقة حتا الرائعة، ويتضمن المنافسة ضمن 3 فئات مختلفة هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كيلومتر، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات، وفئة السبرنت لمسافة 5 كيلومترات، وفئة الأطفال

يتضمن السباق ثلاث فئات رئيسية هي سبارتن سبرنت الخاصة بالهواة والمبتدئين، وسبارتن بيست الخاصة بالمحترفين وهي الأصعب على الإطلاق ويشارك فيها فئة محددة من المتنافسين القادرين على تجاوز عقبات هذا النوع من السباقات وإكماله حتى نهايته، بالإضافة إلى الفئة الثالثة وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 15 عام وهي سبارتن جونيور.

عوائق متنوعة

يمتد سباق السرعة (سبارتن سبرنت) إلى مسافة 5 كيلومترات ومن المتوقع أن ينهي أسرع مشارك لهذا السباق خلال 40 دقيقة، وتعد هذه الفئة من السباق هي الأقصر في المسافة، وهي مناسبة للرياضيين من جميع الفئات المبتدئين أو الهواة ويتضمن ما بين 20 إلى 23 عقبة منها الوحل والنار والحوائط والأسلاك الشائكة ويمكن للمشاركين إكمال السباق بالسرعة العادية حسب قدرة كل متسابق.

كما يمتد سباق الوحش (سبارتن بيست) إلى مسافة 21 كيلومترًا ويتضمن ما بين 30 إلى 35 عقبة، ويتوقع أن يصل أسرع متسابق إلى خط النهاية في زمن قدره ثلاث ساعات، ويعد هذا السباق هو الأصعب على الإطلاق فهو يختبر القدرة على التحمل والمثابرة والتركيز أيضًا.

أما السباق الثالث فيخصص إلى فئة الأطفال والناشئين من عمر 4 أعوام حتى عمر 15 عام وهو (سبارتن جونيور) ويمتد إلى مسافة 1.5 كيلومترًا، ويكون فيه التركيز على اللعب الجماعي والمرح والتوغل في الوحل، ويتضمن ما بين 7 إلى 14 عقبة، تهدف إلى جعل الأطفال نشطين وقادرين على التعاون والعمل بروح الفريق، وتشجع الأطفال على ممارسة الرياضة والنشاط البدني عبر القفز والجري واللعب بالوحل، ويمكن المشاركة في الحدث عبر التسجيل في الموقع الالكتروني .

وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية العديد من فعاليات التحدي الأخرى التي تقام عام 2024 من أبرزها: تحدي الثلج، تحدي الماء "أكوا فن"، تحدي الصحراء، الألعاب الحكومية، تحدي أفينتورا للسيدات، تحدي كونكور، تحدي ساند ستورم.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتمامًا خاصًا بفعاليات التحدي التي اكتسبت شعبية كبيرة وزاد عدد ممارسيها في المنطقة بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، حتى أصبحت دبي وجهة عالمية مفضلة لتنظيم هذه البطولات.

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