الماريجوانا تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والدماغية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراستان عن أن كبار السن الذين يدخنون الماريغوانا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية عند دخول المستشفى من غير المستخدمين وهم أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب إذا كانوا من المتعاطين بصورة يومية.

وتم تقديم الدراستين ، اللتين لم يتم نشرهما ، يوم الاثنين في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا. واستبعدت كلتا الدراستين مستخدمي القنب الذين يدخنون التبغ أيضاً للتركيز فقط على الآثار القلبية الوعائية لتدخين الماريجوانا، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تدخين التبغ أو الماريغوانا بسبب الآثار الضارة المحتملة على القلب والرئتين والأوعية الدموية.

وقال أستاذ كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة كولورادو سكاجز روبرت بيج في بيان: "تشير أحدث الأبحاث حول استخدام القنب إلى أن التدخين واستنشاق القنب يزيد من تركيزات كربوكسي هيموجلوبين الدم (أول أكسيد الكربون ، وهو غاز سام) ، والقطران على غرار آثار استنشاق سيجارة التبغ ، وكلاهما مرتبط بأمراض عضلة القلب وآلام الصدر واضطرابات ضربات القلب والنوبات القلبية وغيرها من الحالات الخطيرة".

وارتفع عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر والذين أبلغوا عن تدخين الماريغوانا في السنوات الأخيرة ، حتى أنه تضاعف بين عامي 2015 و 2018 ، وفقاً لشبكة (سي إن إن).

ووجدت إحدى الدراسات التي قدمت يوم الاثنين أن الاستخدام المتكرر للماريجوانا له تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول أو مرض السكري. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يدخنون الماريجوانا لديهم خطر أكبر بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء وجودهم في المستشفى.

ويعاني ما يقرب من 6.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة من قصور القلب، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.