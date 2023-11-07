Tuesday, 07 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميزة جديدة من غوغل تتيح «نسخ النصوص من الصور» في أجهزة الأندرويد

11/7/2023 2:28:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد تقرير نشره موقع «9to5Google» المتخصص، بأن شركة "غوغل" تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين «مسح النصوص» من الصور الموجودة في «المعرض» عبر تطبيق «Gboard» في نظام أندرويد.

وبنفس الطريقة التي يمكن بها لتطبيق «لينس» التعرف على الأحرف النصية من الصور، تستخدم الوظيفة الجديدة «التعرف البصري على الأحرف» لاستخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف وتتيح للمستخدمين لصقه أينما يريدون.

ووفقاً للتقرير فإن الميزة الجديدة ستظهر جنباً إلى جنب مع مفتاحي التبديل الحاليين «الترجمة» و«التدقيق اللغوي». ويؤدي النقر عليها إلى فتح عدسة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة ويتيح للمستخدمين الاختيار من صورة موجودة أو النقر على صورة جديدة.. ومع ذلك، فإنه يتطلب من المستخدم منح «Gboard» حق الوصول إلى كاميرا الجهاز.

MENAFN07112023000110011019ID1107383154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث