ميزة جديدة من غوغل تتيح «نسخ النصوص من الصور» في أجهزة الأندرويد

أفاد تقرير نشره موقع «9to5Google» المتخصص، بأن شركة "غوغل" تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين «مسح النصوص» من الصور الموجودة في «المعرض» عبر تطبيق «Gboard» في نظام أندرويد.

وبنفس الطريقة التي يمكن بها لتطبيق «لينس» التعرف على الأحرف النصية من الصور، تستخدم الوظيفة الجديدة «التعرف البصري على الأحرف» لاستخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف وتتيح للمستخدمين لصقه أينما يريدون.

ووفقاً للتقرير فإن الميزة الجديدة ستظهر جنباً إلى جنب مع مفتاحي التبديل الحاليين «الترجمة» و«التدقيق اللغوي». ويؤدي النقر عليها إلى فتح عدسة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة ويتيح للمستخدمين الاختيار من صورة موجودة أو النقر على صورة جديدة.. ومع ذلك، فإنه يتطلب من المستخدم منح «Gboard» حق الوصول إلى كاميرا الجهاز.