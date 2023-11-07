الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ باحتمالات إصابة العين بالمياه الزرقاء

توصلت دراسة علمية نشرت في بريطانيا إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بمرض المياه الزرقاء في العين (الجلوكوما)، وتحديد الأشخاص الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بهذا المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى فقد البصر.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورة العلمية البريطانية Journal of Ophthalmology المتخصصة في طب العيون، نجح فريق بحثي من مستشفى جامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية في تطوير ثلاث معادلات خوارزمية خاصة بالذكاء الاصطناعي تستطيع رصد أي مؤشرات مبكرة على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء التي تؤدي إلى تلف العصب البصري.

وبحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية، قام الباحثون باستعراض بيانات صحية تخص 12 الف و458 مريضا يشتبه أنهم يعانون من أعراض مبكرة تنذر بإصابتهم بمرض المياه الزرقاء، ثم استخلصوا من بين هذه المجموعة 210 حالات مرضية أصيبت بالفعل بالمرض، و105 حالات لم تظهر عليهم أعراض المرض، مع إجراء فحص دوري كل ستة أشهر لهذه الحالات على مدار سبع سنوات على الأقل.

ورصد الباحثون العلامات المرضية التي تدل على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء بعد معاينة صور الشبكية لجميع المتطوعين المشاركين في التجربة، مع تغذية هذه البيانات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي علاوة على معلومات أخرى تتعلق بالسن والجنس وضغط الدم والوزن وبيانات تخص العصب البصري والقرنية.

واستطاعت المعادلات الخوارزمية رصد مؤشرات الإصابة بالمياه الزرقاء لدى المتطوعين والتنبؤ بسير تطور المرض، بدقة تتراوح نسبتها من 91% إلى 99%.

وخلص الفريق البحثي إلى أن "هذه النتائج تشير إلى إمكانية تطويع الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بالجلوكوما اعتمادا على صور الشبكية، وإن كان من الضروري تدريب منظومات الذكاء الاصطناعي وتغذيتها بمزيد من قواعد البيانات من أجل تحسين نتائج التشخيص التي تتوصل إليها.

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