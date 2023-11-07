ضربة قوية لريال مدريد بسبب «كتف» بيلينغهام

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام مع فريقه ريال مدريد، في مباراة سبورتينغ براغا بدوري أبطال أوروبا، المقرر لها غداً الأربعاء 8 نوفمبر، في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت مصر.

وكان بيلينغهام تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو بالدوري الإسباني، لكنه تحامل على نفسه وقرر استكمال المباراة.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بعد مباراة رايو فايكانو أن بيلينغهام سيخضع لفحوصات طبية، من أجل الوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من مواجهة براغا.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن بيلينغهام خضع لفحوصات الطبية، لم تؤكد إمكانية مشاركته أمام سبورتينغ براغا.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفحوصات التي خضع لها بيلينغهام، أثبتت تعرضه لخلع بسيط في الكتف الأيسر.

وقالت الصحيفة، أن الفحوصات التي خضع لها بيلينغهام وضعته في محل شك حول إمكانية المشاركة ضد سبورتينغ براغا، أو المباريات المقبلة بشكل عام، على أن تجمع جلسة بين أنشيلوتي والجهاز الطبي لريال مدريد لمعرفة آخر التطورات الخاصة بإصابة النجم الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن بيلينغهام يعتبر هو النجم الأبرز حالياً بين صفوف ريال مدريد، ويعتمد عليه أنشيلوتي بشكل أساسي في كل المباريات.

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