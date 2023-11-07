إعلان شروط إطلاق سراح والد لويس دياز

أصدرت جماعة جيش التحرير في كولومبيا، بيانًا رسميًا، لإعلان شروطهم نظير إطلاق سراح والد الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، المحتجز لديهم منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وكان والدا دياز تعرضا للخطف من قبل عصابة في كولومبيا، قبل أن يتم إطلاق سراح الوالدة، لكن ظل الوالد رهينة لدى العصابة.

وأكدت جماعة جيش التحرير في البيان إن السلطات الكولومبية لم تنقذ مطالبهم حتى الآن، حيث قالت: "في 2 نوفمبر أبلغنا البلاد بقرار إطلاق سراح السيد لويس دياز والد اللاعب دياز، ومنذ ذلك التاريخ بدأنا عملية إنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن، ونحن نبذل الجهود لتجنب وقوع حوادث مع الحكومة".

وتابعت: "المنطقة لا تزال عسكرية، فهم ينفذون تحليقات جوية، وكذلك انتشار القوات، ويبثون ويقدمون مكافآت كجزء من عملية بحث مكثفة، ولا يسمح هذا الوضع بتنفيذ خطة الإفراج بسرعة وأمان، حتى لا يتعرض السيد لويس مانويل دياز للخطر".

واختتمت: "إذا استمرت العمليات في المنطقة، فإنها ستؤخر إطلاق سراحه وستزيد المخاطر، نحن نتفهم معاناة عائلة دياز، ونقول لها إننا سنفي بوعدنا بإطلاق سراحه من جانب واحد، بمجرد أن يتوفر لنا الأمن والأمان الكامل، ضمن ضمانات عملية التحرير".

وكان دياز طالب بإطلاق سراح والده مانويل دياز، حيث نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، عقب انتهائه من المشاركة في مواجهة ليفربول ولوتون، وكتب: "هنا لا يتحدث اللاعب، اليوم يتحدث لوتشو دياز، ابن لويس مانويل دياز، والدي، رجل مجتهد، ركيزة الأسرة".

وأضاف: "أطلب من جيش التحرير الوطني إطلاق سراح والدي في أقرب وقت ممكن، كما أطلب من الجمعيات الدولية العمل على ذلك من أجل ضمان حريته".

وأكمل: "في كل ثانية، وفي كل دقيقة، نشعر بالقلق أكثر، ليس لدينا كلمات لوصف المشاعر الفظيعة التي تشعر بها العائلة، وسيظل الأمر كذلك طالما لم يعد إلى المنزل، أتوسل إليكم أن تطلقوا سراح والدي، مع احترام نزاهته".

وكان دياز أنقذ ليفربول من الخسارة أمام لوتون، وانتهت المباراة 1/1، بعدما أحرز هدف التعادل للريدز في الوقت القاتل، وأهدى الهدف لوالده المختطف، إذ أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".

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