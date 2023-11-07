عبدالله بن زايد يلتقي أمين سر الفاتيكان في أبوظبي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الكاردينال بيترو بارولين، أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان.

وبحث سموه والكاردينال بارولين ، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي على هامش أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ ، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يدعم مساعي البلدين لإعلاء قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

كما استعرض الجانبان أجندة عمل القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ الذي تعقد في أبوظبي في إطار الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دور القيادات الدينية في تعزيز الوعي المجتمعي بالتغير المناخي ومسار المواجهة العالمية لتداعياته، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود كافة من أجل حماية مستقبل الكوكب وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

إلى ذلك ، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والكاردينال بيترو بارولين، الأوضاع في المنطقة وما تشهده من مستجدات وتداعيات لاسيما على الصعيد الإنساني.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بترسيخ علاقات متنامية ومتطورة مع دولة الفاتيكان ، وتعمل البلدان من أجل مد جسور الحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والأديان ، كما نؤمن أيضا بأهمية التصدي لآفة التطرف والكراهية التي تقوض أية جهود حريصة على تحقيق السلام وترسيخ التسامح والتعايش العالمي.

من جانبه أشاد الكاردينال بيترو بارولين بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبجهود دولة الإمارات لنشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب.

وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الشهر الجاري.

حضر اللقاء، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

كما حضر اللقاء، محمد عبدالسلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب كاتب وإعلامي إماراتي وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وعدد من المسؤولين.

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