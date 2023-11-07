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الخارجية الروسية تعقب على تصريح وزير إسرائيلي بضرب غزة بأسلحة نووية

11/7/2023 2:28:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التراث عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية عن اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر".

فعندما سئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو "هذه إحدى الوسائل".

وأثارت تصريحاته إدانة سريعة من أنحاء العالم العربي، وأثارت فضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدها مسؤول أمريكي "مرفوضة".

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