الخارجية الروسية تعقب على تصريح وزير إسرائيلي بضرب غزة بأسلحة نووية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.
وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التراث عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية عن اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر".
فعندما سئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو "هذه إحدى الوسائل".
وأثارت تصريحاته إدانة سريعة من أنحاء العالم العربي، وأثارت فضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدها مسؤول أمريكي "مرفوضة".
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