التأخيرات والإلغاء يهددان استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة

(MENAFN
) عامٌ مضى على تنفيذ الولايات المتحدة قانونًا مناخيًا مبتكرًا، وظهر اتجاه مثير للقلق - إلغاء العديد من استثمارات الطاقة النظيفة أو تأخيرها. هذا التطور المقلق يشكل تحدٍ كبيرًا لأهداف إدارة بايدن الطموحة في تقليل الانبعاثات.
كما وقّع الرئيس بايدن قانون تقليل التضخم في آب من العام الماضي, وهو تشريع شامل مصمم لتخصيص 370 مليار دولار لتحقيق الكربونة بسرعة في أكبر اقتصاد في العالم. وضم هذا القانون مجموعة من الأحكام، بما في ذلك استثمارات كبيرة في التقنيات ذات انبعاثات منخفضة من خلال حوافز ضريبية جديدة أو ممتدة.
كذلك شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من العراقيل في قطاع الطاقة النظيفة، حيث قامت الشركات المشاركة في مشاريع حكومية حيوية إما بإلغائها أو تباطئ تنفيذها. بشكل ملحوظ، ألغت شركة أورستد، أكبر مطور للرياح البحرية في العالم، مشروعين مهمين يهدفان إلى توليد 2.2 جيجاوات من الطاقة لنيو جيرسي. أصبح الوضع مقلقًا لدرجة أن أونيا إيزابيل دوتزنراث، مدير الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في شركة بي بي، وصفت حالة قطاع الرياح البحرية في الولايات المتحدة بأنها "مكسورة في الأساس" خلال مؤتمر فاينانشال تايمز.
في حين قررت شركة جنرال موتورز في الأسبوع الفائت التخلي عن خططها لتصنيع 400,000 مركبة كهربائية بحلول منتصف العام القادم، مشيرةً إلى "تباطؤ النمو في القريب العاجل." أما شركة فورد، فقد أعلنت أنها قد أجلت استثمارات تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار في المركبات الكهربائية بسبب "منحنى نمو مستوى مستق في المدى القريب يختلف عن توقعات الصناعة وتوقعاتنا."
وهذه التطورات مقلقة بشكل خاص إذ تأتي في سياق تطلعات إدارة بايدن الطموحة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية. حيث تهدف الإدارة إلى أن تمثل المركبات الكهربائية 50 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030. ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة من كوكس أوتوموتيف إلى أن المركبات الكهربائية مثلت أقل من 8 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في الربع الثالث، مما يشير إلى فجوة كبيرة بين التقدم الحالي وأهداف الإدارة. وإلى جانب هذه التحديات، قامت نافيجيتور سي أو تو بدعم من بلاك روك بإلغاء مشروع هام للتقاط وتخزين الكربون بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر، مشيرةً إلى "طابع العمليات التنظيمية والحكومية غير المتوقع."
وإن آثار تأخر أو إلغاء مشاريع الطاقة النظيفة هذه ذات دلالات بعيدة الأثر، حيث تؤثر ليس فقط على قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها المناخية ولكن أيضًا على الجهود العالمية الأوسع لمكافحة تغير المناخ. وبينما يتصارع العالم مع الحاجة الملحة للانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف، تسلط هذه الانتكاسات الضوء على التحديات وعدم التيقن المعقدة التي تواجه قطاع الطاقة النظيفة، على الرغم من الدعم الحكومي القوي.
MENAFN07112023000045015682ID1107383135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.