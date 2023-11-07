إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن من محافظات الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات بني نعيم ودورا والسموع ومدينة الخليل ورام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع واعتقلت كلا من: عادل عبد الحميد البدارين، وأحمد موسى الخلايلة، وشقيقه براء، وسليمان سالم أبو سيف، وأسامة وشقيقه حمزة محمد العنيد، ومهند الحوامدة، ومحمد ذيب الحوامدة، ومحمد حسن نصار أبو عقيل، وساجد وليد دغامين، ويوسف محمود عبد النبي الحوامدة، وقصي هشام عصام الزعارير، وجميل محمد الدغامين، وأنور رضوان المحاريق، وحسن عبد المهدي السلامين.

كما اعتقلت من بلدة سعير الصحفي عبد المحسن الشلالدة وشقيقه علاء عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، والشاب طه محمد محمود الشلالدة.

ومن بلدة بني نعيم شرقا، اعتقلت مصلح عطية بلوط، وفايز إبراهيم الخضور، ومحمد خالد خضر حميدات، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب يوسف عبد المحسن الهنيني.

و اقتحمت قوات الاحتلال "خلة مناع" جنوبي المدينة، ونفذت عمليات تمشيط ومسح هندسي لمنزلي المعتقلين محمد مصطفى مصباح الشنتير، وصقر أكرم مصباح الشنتير، تمهيدا لهدمهما.

واندلعت خلال عمليات المداهمة والاعتقال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال أصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام في بدات بني نعيم ودورا وسعير والسموع.





وفي رام الله اندلعت مواجهات

بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة بالرصاص الحي في الخصر، حيث جرى نقله للمستشفى.

ولفتت مصادر محلية الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من البلدة، وهم: همام عبدة، وزهيد جبران، وطالب عبدة، وحسين عبدة، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.



جنين: اقتحمت

عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.

وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها الكترونيا.

وفي بيت لحم: اعتقلت تلك القوات

الشقيقين وسام جمال طقاطقة (20 عاما)، ومعتز (15عاما)، وعماد سامي طقاطقة (28 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومعاذ سلهب من حي الكركفة وسط بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.