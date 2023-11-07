إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن من محافظات الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات بني نعيم ودورا والسموع ومدينة الخليل ورام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع واعتقلت كلا من: عادل عبد الحميد البدارين، وأحمد موسى الخلايلة، وشقيقه براء، وسليمان سالم أبو سيف، وأسامة وشقيقه حمزة محمد العنيد، ومهند الحوامدة، ومحمد ذيب الحوامدة، ومحمد حسن نصار أبو عقيل، وساجد وليد دغامين، ويوسف محمود عبد النبي الحوامدة، وقصي هشام عصام الزعارير، وجميل محمد الدغامين، وأنور رضوان المحاريق، وحسن عبد المهدي السلامين.
كما اعتقلت من بلدة سعير الصحفي عبد المحسن الشلالدة وشقيقه علاء عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، والشاب طه محمد محمود الشلالدة.
ومن بلدة بني نعيم شرقا، اعتقلت مصلح عطية بلوط، وفايز إبراهيم الخضور، ومحمد خالد خضر حميدات، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب يوسف عبد المحسن الهنيني.
و اقتحمت قوات الاحتلال "خلة مناع" جنوبي المدينة، ونفذت عمليات تمشيط ومسح هندسي لمنزلي المعتقلين محمد مصطفى مصباح الشنتير، وصقر أكرم مصباح الشنتير، تمهيدا لهدمهما.
واندلعت خلال عمليات المداهمة والاعتقال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال أصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام في بدات بني نعيم ودورا وسعير والسموع.
وفي رام الله اندلعت مواجهات
بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة بالرصاص الحي في الخصر، حيث جرى نقله للمستشفى.
ولفتت مصادر محلية الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من البلدة، وهم: همام عبدة، وزهيد جبران، وطالب عبدة، وحسين عبدة، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
جنين: اقتحمت
عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.
ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.
وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها الكترونيا.
وفي بيت لحم: اعتقلت تلك القوات
الشقيقين وسام جمال طقاطقة (20 عاما)، ومعتز (15عاما)، وعماد سامي طقاطقة (28 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومعاذ سلهب من حي الكركفة وسط بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
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