غزّة وتراجع بطريرك الأرمن عن صفقة أراضٍ في القدس؟

MENAFN - Amman Net) قد يبدو عنوان هذا المقال غريباً، فما العلاقة بين حرب الاحتلال على قطاع غزّة وقرار متأخر جداً لبطريرك الأرمن، نورهان مانوغيان، التراجع عن صفقة أراضٍ مشبوهة في دير الأرمن في القدس؟

للتوضيح، بعد مرور أكثر من سنتين على الاحتجاجات الأسبوعية في دير الأرمن، الواقع في البلدة القديمة في القدس، اتّخذ بطريرك الأرمن، نورهان مانوغيان، في 26 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) قراراً أحادي الجانب لإلغاء صفقة تأجير طويلة الأمد لرجل أعمال يهودي أسترالي يُدعى داني روثمان، كانت قد شملت التنازل عن ربع أراضي حارة الأرمن، وبالذات المنطقة التي تسمّى بستان البقر، فضلاً عن كلية اللاهوت ومطعم وعدة شقق، لكي يقام فندق فاخر. وتعتبر المنطقة استراتيجية للاحتلال والمتديّنين اليهود، لأنها قريبة جداً مما يسميه اليهود الحائط الغربي أو حائط البراق.

كان النشطاء الأرمن، بالتعاون مع محامين دوليين، وتحديداً مكتب محاماة أميركي (كريكوريان – دجاني) على وشك تقديم شكوى لمحكمة إسرائيلية، تتعلق بمنع ممثّلي المستثمر سكان الحيّ من الاستفادة من موقف السيارات الذي بُني على أرض بطريركية الأرمن بالتنسيق مع بلدية الاحتلال، والذي تبيّن في ما بعد أنه كان جزءاً من المؤامرة للصفقة الكبرى المشار إليها. وكان القرار بتقديم الشكوى في الثامن من الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، إلا أن المحاكم الإسرائيلية كانت مغلقة في ذلك اليوم، وأُجِّلَت القضية بسبب الأوضاع الملتهبة بعد عملية طوفان الأقصى.

ويبدو أن بطريرك الأرمن قرّر، خلال هذه الفترة، التراجع عن مواقفه السابقة التي راوحت بين اتهام نائبه ومدير عقاراته السابق باريت يرتيسيان، بأنه ورّطه في الصفقة، والصمت القاتل بعد تجميد الأردن والقيادة الفلسطينية الاعتراف به بطريركاً، لأن ما قام به مخالف لتعهّدات الوضع القائم (status quo)، فالبلدة القديمة من القدس تعتبر إرثاً عالمياً، حسب منظمة اليونيسكو لا يُسمح بالتصرف به.

ضاعف الاحتلال، في الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، من خلال المتطرّفين، من التنكّر لسكّان الحيّ الأرمني، واستمر منعهم من الاستفادة من استخدام مرأب السيارات، ما زاد من المعاناة، حيث أجبر السكّان على ترك سياراتهم خارج البلدة القديمة، والمشي إلى الحارة، الأمر الذي وضعهم في خطر. فضلاً عن ذلك كله، جلب ممثل المستثمر الأسترالي من خلال مواطن عربي من الداخل (يدعى ج. و) جرّافاتٍ في محاولة لهدم جدار المرآب، الأمر الذي تصدّى له المواطنون الأرمن وعدّة رهبان أرمن.

وقّع البطريرك في 26 الشهر الماضي على رسالةٍ أُودِعَت في المحاكم الإسرائيلية، تعلن من طرف واحد إلغاء صفقة الأراضي للمستثمر اليهودي الأسترالي. وبعد أيام (30 أكتوبر)، أُودعت قضية في المحاكم الإسرائيلية ضد المستثمر وضد بلدية الاحتلال من سكان الحيّ الأرمني، يطالبون بالحق باستخدام المرأب، علماً أنهم دافعو اشتراك فيه، ومن الصعب عليهم الاستمرار في المشي مسافة طويلة للوصول إلى بيوتهم.

لا دليل قاطعاً على أن تراجع بطريرك الأرمن جاء بسبب حرب الاحتلال على قطاع غزة، ولا تأكيد بأن هذا التراجع من طرفٍ واحدٍ سيُنهي القضية، ويتراجع المستثمر عن مشروعه المثير للنقاش والمرفوض من المقدسيين. لكن لا شكّ في أنّ وحدة سكان الحيّ الأرمني في الدفاع عن أراضي كنيستهم التي ورثوها أباً عن جد منذ قرون طويلة، وموقف رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، والتنسيق الفلسطيني الأردني، والضغوط الخارجية من أرمينيا بعد زيارة وفد أردني فلسطيني العاصمة الأرمنية، يريفيان، لا شك في أنّ لكلّ هذه الأنشطة والتحرّكات دوراً في قرار التراجع الأولي، الذي يجب أن يليه تعاون وتنسيق قوي مع لجان الحيّ الأرمني ومع الفريق القانوني لإنهاء الصفقة بشكل كامل.

لمدينة القدس طابع خاص وتاريخ هام، ومن أهم دروس تاريخها أن كل محتلٍّ حاول فرض أجندة أو يحاول احتكار المدينة المقدّسة لطرف ما أو ديانة ما أو إثنية ما قد فشل. قوة القدس في تنوّعها ووحدة سكّانها ضد المحتل. مبروك للطائفة الأرمنية الفلسطينية، وكلّنا أمل أن ينتهي هذا الفصل الصعب، بإنهاء قانوني لكامل الصفقة المشبوهة، وعودة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين.