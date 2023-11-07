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اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بجنين

11/7/2023 2:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين ومداخل مخيمها وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

ويشهد المخيم، الواقع في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، أشكالا جديدة وواسعة من اعتداءات جيش الاحتلال والاغتيالات منذ أحداث طوفان الأقصى، في محاولة لتقويض حالة المقاومة ومنع انتشارها إلى بقية أنحاء الضفة.


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