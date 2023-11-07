اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بجنين
التاريخ
11/7/2023 2:14:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين ومداخل مخيمها وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
ويشهد المخيم، الواقع في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، أشكالا جديدة وواسعة من اعتداءات جيش الاحتلال والاغتيالات منذ أحداث طوفان الأقصى، في محاولة لتقويض حالة المقاومة ومنع انتشارها إلى بقية أنحاء الضفة.
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