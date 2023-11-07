أبو بكر لـ برنامج الوكيل: الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها ويدمر البنية التحتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية - وفا - ومراسل صوت فلسطين في محافظة جنين ثائر أبو بكر، إن اقتحام الاحتلال لمخيم ومدينة جنين ما زال مستمراً .

وبيّن أبو بكر عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، أن الاحتلال يعمل بشكل منظم على تدمير البنية التحتية ويخرّب شبكات المياه والكهرباء والطرقات في جنين ومخيمها، منوهاً إلى أن الاقتحامات التي شنها الاحتلال شملت أكثر من 10 قرى ومناطق.



وأضاف أنه تم خلال الليلة الماضية اقتحام بلدة يعبد بعشرات الآليات، واندلعت المواجهات، ما أدى إلى اصابة شاب وتركه ينزف إلى أن تم اعتقاله واستجوابه.



وقال أبو بكر إن الاحتلال يواصل إرهابه وجرائمه في جنين وكل انحاء فلسطين، ويعتقل ويواصل تدمير البنية التحتية ويحرق منازل المواطنين.



وأضاف أن معظم المعتقلين يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو ما يعرف "بالملف السري الأمني"، وعدد كبير من المعتقلين يخضعون للتحقيق ويتم منع المحامين من زيارتهم.