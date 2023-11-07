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3 شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية بغزة

11/7/2023 2:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهدت امرأة وأصيب 15 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق مراسل الجزيرة.
كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل شمالي قطاع غزة.
وبيّن أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل سكنية ومخزنا للأعشاب في مناطق متفرقة من القطاع.




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