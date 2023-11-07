3 شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهدت امرأة وأصيب 15 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق مراسل الجزيرة.
كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل شمالي قطاع غزة.
وبيّن أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل سكنية ومخزنا للأعشاب في مناطق متفرقة من القطاع.
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