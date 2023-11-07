مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة لبنانية

ومنذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، في محاولة لإسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتخفيف الضغط عليها.

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