مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة لبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت مسيرة إسرائيلية محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
ومنذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، في محاولة لإسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتخفيف الضغط عليها.
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