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مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة لبنانية

11/7/2023 2:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت مسيرة إسرائيلية محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


ومنذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، في محاولة لإسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتخفيف الضغط عليها.


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