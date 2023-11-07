بلينكن: لا توجد خطط لإخلاء غزة من كل سكانها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات في أنقرة إنه لا توجد خطط لإجلاء كامل للسكان من قطاع غزة، ويمكن مناقشة نوع من وقف القتال لفترة زمنية.
وأفادت بذلك صحيفة Hurriyet، في ختام مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في تركيا يومي 5 و 6 نوفمبر.
ووفقا للصحيفة، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المباحثات مع بلينكن، إلى أن أنقرة تنتظر وقف إطلاق نار عاجل بين إسرائيل وغزة، ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة، تجلب الضرر لسمعتها الدولية بسبب الموقف الذي اتخذته.
روسيا اليوم
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