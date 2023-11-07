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بلينكن: لا توجد خطط لإخلاء غزة من كل سكانها

11/7/2023 2:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات في أنقرة إنه لا توجد خطط لإجلاء كامل للسكان من قطاع غزة، ويمكن مناقشة نوع من وقف القتال لفترة زمنية.
وأفادت بذلك صحيفة Hurriyet، في ختام مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في تركيا يومي 5 و 6 نوفمبر.
ووفقا للصحيفة، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المباحثات مع بلينكن، إلى أن أنقرة تنتظر وقف إطلاق نار عاجل بين إسرائيل وغزة، ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة، تجلب الضرر لسمعتها الدولية بسبب الموقف الذي اتخذته.

روسيا اليوم

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