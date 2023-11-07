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الخيرية الأردنية الهاشمية: تأمين أكثر من 37 ألف مستفيد بالمساعدات في غزة

11/7/2023 2:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ عدد من توزيعات الطرود الصحية والغذائية والمياه النقية بالاضافة إلى الوجبات الساخنة على الأهل في قطاع غزة بعدة مناطق بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، وذلك امتداًدا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمد يد العون وارسال المساعدات الى أهلنا في غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية،حسين الشبلي في بيان صحفي: " حرصنا ومنذ اطلاق حملتنا لأهلنا في غزة على التنسيق مع الجهات الرسمية ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والتعاون مع شركاؤنا في الميدان من المنظمات الدولية، حيث تمكنّا من تأمين أكثر من 37,000 مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية، وجاري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وامداد المستشفيات في قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية وأي احتياجات أساسية وضرورية في مثل هذه الأوضاع".
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها . وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الاداريين.
وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنذ بداية الأزمة بإرسال ثلاث طائرات محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والاجهزة الأمنية، حيث تم ارسالها الى جمهورية مصر العربية وادخال المساعدات من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.




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