نيويورك: نشطاء يهود يتضامنون مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تظاهر مئات النشطاء الذين ينتمون الى منظمة "صوت السلام من أجل السلام" اليهودية، وبطريقة سلمية أمام تمثال الحرية القريب من نيويورك والواقع في جزيرة الحرية بولاية نيوجيرسي المجاورة، والرامز للحرية، مطالبين بصوت واحد بوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة.
ورفع المتظاهرون، الذين ارتدوا قمصانا سوداء اللون كتب عليها شعارات "اليهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" و "ليس باسمنا" وكذلك رفعوا لافتات كتب عليها "العالم كله يراقب" و"يجب أن يكون الفلسطينيون أحرارا".
وطالبت المنظمة ومنظمات أخرى مٌشاركة بوقف قصف الإبادة الجماعية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وكانت المنظمة قد نظمت خلال الأسابيع الأخيرة مسيرات وتجمعات مماثلة في الكونغرس الأميركي ومحطات القطارات المركزية وغيرها لاقت إقبالا جماهيريا قٌدر بعشرات الآلاف.
بترا
MENAFN07112023000208011052ID1107383073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.