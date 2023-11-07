تنويه من السير لجميع السائقين قبل بدء الشتاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نوهت إدارة السير المركزية السائقين إلى ضرورة وضع اللاصق المخصص لحملة الشتاء على زجاج المركبة بمكان واضح، للإشارة إلى استعداد المركبة لاستقبال موسم الشتاء .
وقالت ادارة السير عبر صفحتها الرسمية على منصة " فيسبوك " :" أخــي السـائــق ..
إن وضـع الملصـق الخـاص بـ حملـة الشـتاء فـي مكـان واضـح على زجاج المركــبة .. يـدل على أنـها جاهــزة فنيــاً لاسـتقبال فصل الشـتاء "
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