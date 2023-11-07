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تنويه من السير لجميع السائقين قبل بدء الشتاء

11/7/2023 2:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير المركزية السائقين إلى ضرورة وضع اللاصق المخصص لحملة الشتاء على زجاج المركبة بمكان واضح، للإشارة إلى استعداد المركبة لاستقبال موسم الشتاء .
وقالت ادارة السير عبر صفحتها الرسمية على منصة " فيسبوك " :" أخــي السـائــق ..
إن وضـع الملصـق الخـاص بـ حملـة الشـتاء فـي مكـان واضـح على زجاج المركــبة .. يـدل على أنـها جاهــزة فنيــاً لاسـتقبال فصل الشـتاء "




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