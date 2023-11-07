الغولف يعزز الصحة العقلية في مرحلة الشيخوخة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظهرت دراسة جديدة نشرت مؤخراً، بأن ممارسة لعبة الغولف في سن الشيخوخة تعزز الصحة العقلية، وتحارب الخرف.في دراسة، نشرت في مجلة“بي إم جي” للطب المفتوح للرياضة والتمارين الرياضية، قام الباحثون بجمع 25 شخصاً تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، واختبروا مهاراتهم في التفكير بعد ممارستهم لعبة الغولف.وأظهرت النتائج زيادة بحوالي خمس ثوانٍ في سرعة التفكير لدى المتطوعين بعد لعب الغولف، مقارنةً بما كانوا عليه قبل اللعب. ومن المرجح أن تأتي التأثيرات على صحة الدماغ من التمرين الذي يتضمنه المشي في ملعب الغولف، بالإضافة إلى التفكير الاستراتيجي في أثناء اللعبة.

وقالت الدكتورة جوليا كيتينن، التي قادت الدراسة في جامعة شرق فنلندا، وهي معلمة محترفة للغولف:“الكثير من المتقاعدين يلعبون الغولف، وهي حقاً رياضة جيدة ومفيدة للصحة، بالإضافة إلى أنها أقل خطراً بكثير من لعب التنس أو التزلج”

وأكدت الدكتورة جوليا على أن هذه النتائج تدل على أن لعب الغولف يمكن أن يبقي الناس أكثر ذكاءً، وهو ما قد يكون مفيداً في درء الخرف.

كما طُلب من المتطوعين المشي مسافة 6 كيلومترات بدلاً من لعب الغولف، قبل أن يخضعوا لاختبار في التفكير، وأظهرت النتائج زيادة في سرعة التفكير لديهم بحوالي 6.8 ثانية في المتوسط.

وكانت دراسة سابقة أجراها نفس فريق البحث، في وقت سابق من هذا العام، توصلت إلى أن ممارسة رياضة الغولف، تحسن صحة القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن، عن طريق خفض ضغط الدم.

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