Tuesday, 07 November 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اول تعليق روسي على تصريحات وزير اسرائيلي باستخدام قنبلة نووية في غزة

11/7/2023 2:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الروسية إن التصريح الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية يطرح أسئلة عن امتلاك إسرائيل هذا السلاح.

وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قد قال الأحد إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.


وقد أثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وخارجها.


MENAFN07112023000208011052ID1107383070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث