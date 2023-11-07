اول تعليق روسي على تصريحات وزير اسرائيلي باستخدام قنبلة نووية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الخارجية الروسية إن التصريح الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية يطرح أسئلة عن امتلاك إسرائيل هذا السلاح.

وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قد قال الأحد إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.



وقد أثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وخارجها.

