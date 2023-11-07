اول تعليق روسي على تصريحات وزير اسرائيلي باستخدام قنبلة نووية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الخارجية الروسية إن التصريح الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية يطرح أسئلة عن امتلاك إسرائيل هذا السلاح.
وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قد قال الأحد إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وقد أثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وخارجها.
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