أسعار النفط تشهد سقوطاَ بسبب مخاوف الطلب الضعيف في الصين

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط انخفاضًا اليوم الثلاثاء بتاريخ 7 نوفمبر، حيث أسفرت عن تراجع جزء كبير من المكاسب التي سُجلت في الجلسة السابقة. يُرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى مخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين، اللاعب الرئيسي في السوق العالمية للنفط. ويراقب المستثمرون عن كثب إصدار بيانات التجارة المقررة لاحقًا في اليوم، حيث تعتبر مؤشرًا لقياس الطلب من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
كما شهدت عقود النفط الخام لبرنت انخفاضًا بقيمة 23 سنتًا بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، ما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل أسعار البرميل إلى 84.95 دولارًا. بالمثل، وشهد النفط الخام الأمريكي الخام لوس طكساس انخفاضًا بقيمة 23 سنتًا، أو 0.3 في المائة، ليصل إلى 80.59 دولارًا للبرميل. تأتي هذه التطورات عقب ارتفاع حوالي 30 سنتًا في أسعار النفط الخامين يوم الاثنين. جاء هذا الارتفاع بعد تأكيد السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، التزامهما بتمديد تقليصات الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام.
كذلك يتمركز القلق الرئيسي الآن حول ديناميات الطلب، خاصة في الصين، حيث ينتقل اهتمام المستثمرين من العرض إلى أنماط الاستهلاك. يتوقع أن توفر البيانات المنتظرة بعناية من بكين هذا الأسبوع، وخاصة أرقام الاستيراد والتصدير لشهر أكتوبر، رؤى حاسمة حول الوضع الراهن في سوق الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تشكل بيانات أسعار المستهلك الرئيسية يوم الخميس مزيدًا من توجيه المشهد السوقي.
في حين شدد توشيتاكا تازاوا، محلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية، على الدور الرئيسي للطلب في تحديد اتجاه أسعار النفط، مشيرًا إلى أن "كل الأعين تتجه نحو البيانات القادمة من بكين هذا الأسبوع". طبيعة السوق النفطية المتقلبة تجعل التقلبات قد تحدث بسرعة، والانتقال في التركيز إلى الطلب يسلط الضوء على التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر في سعر هذه السلعة الحيوية. علاوة على ذلك، لفت تازاوا إلى أن أي تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط يمكن أن يكون له تأثير عميق على سوق النفط، مما قد يغير الاتجاه السائد.
وهذا التحول في التركيز من العوامل المتعلقة بالعرض إلى العوامل المتعلقة بالطلب يسلط الضوء على حساسية سوق النفط للظروف الاقتصادية والأحداث العالمية، مما يؤكد على الطبيعة المتغيرة باستمرار لهذا العنصر الحيوي في الاقتصاد العالمي. تستمر السوق في الاستجابة لمجموعة متنوعة من العوامل، بدءًا من التوترات الجيوسياسية وصولاً إلى البيانات الاقتصادية، مما يظهر حساسيتها الأساسية تجاه التغيير.
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