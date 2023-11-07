تسلا تعلن تخطيطها لإطلاق سيارة كهربائية بسعر 27 ألف دولار تقريباَ

(MENAFN
) أعلنت شركة تسلا مؤخرًا خبرًا مثيرًا، وهو كل شيء عن جعل السيارات الكهربائية أكثر تواجدًا. إنهم يخططون لإطلاق سيارة كهربائية بسعر يبلغ حوالي 25,000 يورو، تقريبًا 26,838 دولارًا، مباشرة من مصنعهم بالقرب من برلين في ألمانيا. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام تسلا المتواصل بتخفيض تكلفة مركباتها الكهربائية وجعلها متاحة لمجموعة أوسع من المستهلكين. أثر هذا الخبر بشكل فوري على أسهم تسلا، حيث ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة على بورصة نيويورك.
كما أن هذا ليس قرارًا عشوائيًا؛ بل في الواقع متوافق مع ما تحدث عنه العملاء التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك، في عام 2020. حيث حدد هدفًا لإنتاج سيارة كهربائية بسعر 25,000 دولار بحلول عام 2023، والآن يبدو أنهم في طريقهم لجعل هذا الهدف واقعًا.
كذلك أفادت التقارير أن إيلون ماسك شخصيًا شارك الأخبار حول الإنتاج المحلي لسيارتهم الكهربائية الجديدة مع عمال المصنع أثناء زيارته للمقر الرئيسي للشركة في جيغا برلين. وهذا يؤكد على عزم الشركة على تحويل هذا المشروع إلى مشروع ناجح. ما هو أكثر إثارة للإعجاب هو أنهم لا يخططون فقط لإنتاج عدد قليل من هذه السيارات الكهربائية بأسعار معقولة. معلومات من الموردين كشفت عن خطة تسلا لإنتاج 4 ملايين وحدة من الطراز الكهربائي الجديد المقرر بحلول عام 2030. وهذا الهدف الطموح جزء من استراتيجية تسلا الأوسع لتوصيل مجموعة تبلغ 20 مليون سيارة بحلول نفس التاريخ المستهدف.
في حين تمثل هذه الإعلانات خطوة كبيرة نحو تحقيق مهمة تسلا في جعل السيارات الكهربائية أكثر تواجدًا بين مجموعة أوسع من المستهلكين. يمكن أن تحدث هذه الخطوة اهتزازًا في السوق وتشجيع المزيد من الأشخاص على اعتماد وسائل النقل المستدامة. يتجلى الالتزام الدائم لشركة تسلا بالابتكار وجهودها لتحقيق تأثير إيجابي على صناعة السيارات وانتقال إلى حلاول التنقل أكثر نظافة وصديقة للبيئة في هذا التطور المثير.
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