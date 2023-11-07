العملات الرئيسية تستقر في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي

(MENAFN
) عرفت العملات الرئيسية استقرارًا نسبيًا اليوم بتاريخ 6 نوفمبر، حيث شهد اليورو ارتفاعًا وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني نبرة حذرة أكثر في بياناته الأخيرة، والتي أثرت بشكل سلبي على الدولار نحو نهاية الأسبوع السابق. وسجل مؤشر الدولار تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.08 في المائة ليستقر عند 104.99، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 1.0738 دولار. يجدر بالذكر أن مؤشر الدولار شهد تراجعًا بنسبة أكبر من 1 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع منذ منتصف يوليو، مما جعله يسجل أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع.
كما استمتعت الأسواق المالية العالمية مؤخرًا بأسبوع قوي للأسهم، بفعل تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك إنهاء سياسته التشديدية للنقدية. عدة عوامل ساهمت في تراجع موقف الدولار، بما في ذلك بيانات وظائف مخيبة للآمال في الولايات المتحدة، وانخفاض في النشاط التصنيعي في مناطق متنوعة حول العالم، بالإضافة إلى تراجع عوائد سندات الخزانة على المدى الطويل.
كذلك شهد الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مكاسب، وشهد الين الياباني استعادة لقوته مقابل الدولار. يجدر بالإشارة إلى أن الين الياباني اقترب من 151.74 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مقتربًا من المستويات المنخفضة التي سجلت في أكتوبر من العام الماضي، مما دفع بمصرف اليابان المركزي إلى التدخل من خلال بيع الدولار لاستقرار العملة.
في حين حقق الجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا في تداولاته الأخيرة، حيث استقر عند مستوى 1.2373 دولار. يُتوقع نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الرابع لهذا الأسبوع. على الرغم من ارتفاع ملحوظ في قيمة الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي نتيجة لنقص العملات الظاهر، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن العملة ما زالت تسجل هبوطًا بنسبة 6 في المائة خلال الأربعة أشهر الماضية.
واستقرار العملات الرئيسية يعكس التوترات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة في أنحاء مختلفة من العالم، فضلاً عن استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصادات العالمية. التوازن الحساس والتطورات المستمرة في هذه العملات تسلط الضوء على أهمية الأحداث العالمية وإصدارات البيانات في تشكيل أسواق العملات في الأسابيع القادمة.
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