مؤشر الأسهم الياباني نيكي يسجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر

(MENAFN
) صعد مؤشر الأسهم الياباني نيكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر، حيث تبع الاتجاه الصاعد الذي حققته وول ستريت في الجلسة السابقة. وكان لشهادة أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق دور بارز في دفع ارتفاعات السوق. وسجل مؤشر نيكي قفزة ملحوظة بنسبة 2.37 في المائة ليصل إلى 32,708.48 نقطة، مما يمثل أعلى مستوى إغلاق له منذ 20 سبتمبر. وبالمثل، وشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع بنسبة 1.64 في المائة ليصل إلى 2,360.46 نقطة.
كما تأثر الزخم الإيجابي في السوق اليابانية بشكل كبير بأداء وول ستريت الإيجابي. وكان ذلك نتيجة أساسية لتراجع ملحوظ في عوائد السندات بعد نشر بيانات تشير إلى علامات على تباطؤ النمو الوظيفي في الولايات المتحدة وزيادة معدل البطالة. هذه التطورات زادت من أمل المستثمرين في أن البنك المركزي الأمريكي سيرجع جولة زيادة أسعار الفائدة، مما دعم مشهد الأسواق العالمية.
كذلك ارتفعت أسهم شركة أدفانتست، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، من بين الشركات المتألقة في السوق اليابانية، بنسبة 8.15 في المائة، مما جعلها مساهمًا رئيسيًا في ارتفاع نيكي بشكل كبير. وبالمثل، سجلت أسهم طوكيو إلكترون زيادة بنسبة 2.14 في المائة.
في ساهمت شركات إضافية أيضًا في تعزيز الثقة في السوق. فقد شهدت أسهم شركة فاست ريتيلينج، الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو الشهيرة، زيادة بنسبة 1.58 في المائة. وشهدت أسهم شركة ريكروت هولدنجز، الشركة المتخصصة في خدمات التوظيف، ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 7.43 في المائة.
ومع ذلك، لم تسر الأمور بسلاسة لكل شركة في السوق. فقد شهدت أسهم شركة كاواساكي كيسين انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 11.38 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية، مما أثر على ثقة المستثمرين.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات، شهد مؤشر شركات الشحن انخفاضًا بنسبة 5.21 في المائة، مسجلًا أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية الـ33 على بورصة طوكيو. وشهد قطاع البنوك أيضًا انخفاضًا بنسبة 2.06 في المائة.
ويعكس ارتفاع مؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر تداخل العوامل الاقتصادية الداخلية والدولية. لعبت الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق والإشارات الإيجابية من وول ستريت دورًا في دعم هذا الأداء القوي، بينما أثرت التحديات الخاصة بالقطاع على بعض مناطق السوق. مع استمرار الأسواق المالية العالمية في التفاعل مع المؤشرات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية، من المرجح أن نشهد تقلبات إضافية في الأسابيع المقبلة حيث يقوم المستثمرون بتقييم التطورات المتغيرة.
MENAFN07112023000045015682ID1107382864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.