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مجموعة إندونيسية تنفي استخدام حماس مستشفى بنته في غزة

11/7/2023 1:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفت مجموعة متطوعة بنت المستشفى الإندونيسي في غزة اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم منشأتها في شن هجمات.


جاء ذلك ردا على اتهام الجيش الإسرائيلي لحماس باستخدام المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي في غزة ومستشفى الشيخ حمد الممول من قطر ومستشفى شيدته مجموعات من إندونيسيا، كغطاء لحماية عملياتها تحت الأرض.


وقال سربيني عبدول مراد رئيس مجموعة "إم إي آر-سي" التطوعية التي مولت إنشاء المستشفى الإندونيسي "بنينا هذا المستشفى لمساعدة الآخرين وفقا لاحتياجات أهل غزة".


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