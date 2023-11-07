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الدويري : هذه هي المزايا التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني في غزة

11/7/2023 1:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن قذائف الهاون فاعلة ضد الحشود البشرية ونقاط التجمع وضد الآليات خفيفة التصفيح، ولكنها غير فعالة ضد دبابة ميركافا التي حصل تدريع لها من الأعلى قبل الدخول إلى غزة.
وحول ما إذا كان يوجد فرق بالعمليات البرية ليلا ونهارا، بيّن الدويري أن جيش الاحتلال يتمتع بأفضلية الرؤية الليلية والمستشعرات، لكن المقاتل في ظل امتلاكه المهارة ونجاعته في استغلال الأرض والمباني والركام يستطيع التنقل من خلالها وإحداث الفارق.
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل "صندوقا أسودا في مكان مجهول"، وهو أقرب للشبح، مستعرضا جملة من المزايا التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني في غزة.

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