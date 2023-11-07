الدويري : هذه هي المزايا التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني في غزة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن قذائف الهاون فاعلة ضد الحشود البشرية ونقاط التجمع وضد الآليات خفيفة التصفيح، ولكنها غير فعالة ضد دبابة ميركافا التي حصل تدريع لها من الأعلى قبل الدخول إلى غزة.
وحول ما إذا كان يوجد فرق بالعمليات البرية ليلا ونهارا، بيّن الدويري أن جيش الاحتلال يتمتع بأفضلية الرؤية الليلية والمستشعرات، لكن المقاتل في ظل امتلاكه المهارة ونجاعته في استغلال الأرض والمباني والركام يستطيع التنقل من خلالها وإحداث الفارق.
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل "صندوقا أسودا في مكان مجهول"، وهو أقرب للشبح، مستعرضا جملة من المزايا التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني في غزة.
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