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جماعة الحوثي تضرب اسرائيل من جديد

11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة على ما وصفتها بالأهداف الحساسة داخل إسرائيل.
وفي بيان نشره على منصة "إكس" قال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على "أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، بدون تفاصيل.
وأضاف أنه كان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة (لم يذكرها) لعدة ساعات.
وتوعد سريع بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية دعما ونصرة للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.
والأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجوما بطائرات مسيّرة على إسرائيل، وأشاروا إلى شنّهم 3 عمليات سابقة بمسيّرات وصواريخ باليستية منذ بدء الحرب.


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