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ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

وقال ترامب في حديث لشبكة "Newsmax" التلفزيونية: "أحترم الرئيس زيلينسكي، لكنني أعتقد أن الوقت حاليا غير مناسب لزيارة أوكرانيا. تتعامل معه في الوقت الراهن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، ولا أريد إثارة نزاع للمصالح".
وقال زيلينسكي، سابقا، في حديث لقناة "NBC" إنه دعا ترامب لزيارة أوكرانيا، مضيفا أنه سيفسر له خلال 24 دقيقة أنه ليس بإمكان ترامب تحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا خلال يوم واحد.

روسيا اليوم

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