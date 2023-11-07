وفاة بتصادم دراجة ومركبتين على طريق المفرق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تعاملت مساء أمس، مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين ودراجة، نتج عنه وفاة شخص، على طريق المفرق.
وبيّن مندوب الإدارة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الدفاع المدني تواجد بالمكان وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى.
وأضاف أنه تم تعليل سبب الحادث، بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
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