Tuesday, 07 November 2023 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة بتصادم دراجة ومركبتين على طريق المفرق

11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تعاملت مساء أمس، مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين ودراجة، نتج عنه وفاة شخص، على طريق المفرق.
وبيّن مندوب الإدارة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الدفاع المدني تواجد بالمكان وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى.


وأضاف أنه تم تعليل سبب الحادث، بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.


MENAFN07112023000208011052ID1107382798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث