مشاهد لاستهداف الحوثيين آلية لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال

مشاهد لاستهداف الحوثيين آلية لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال
التاريخ
11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت جماعة الحوثي مشاهد لاستهداف قواتها لآلية لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال في موقع البياض العسكري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ وإصابتها بشكل مباشر
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