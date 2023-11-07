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مشاهد لاستهداف الحوثيين آلية لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال

11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت جماعة الحوثي مشاهد لاستهداف قواتها لآلية لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال في موقع البياض العسكري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ وإصابتها بشكل مباشر


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