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قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من بيت لحم

11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بيت لحم.
وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وسام جمال طقاطقة (20 عاما)، ومعتز (15عاما)، وعماد سامي طقاطقة (28 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومعاذ سلهب من حي الكركفة وسط بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفا

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