قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من بيت لحم
التاريخ
11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بيت لحم.
وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وسام جمال طقاطقة (20 عاما)، ومعتز (15عاما)، وعماد سامي طقاطقة (28 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومعاذ سلهب من حي الكركفة وسط بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
وفا
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