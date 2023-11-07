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جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين

11/7/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين.
وأفاد مصدر ، بأن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.
وقررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.
وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها الكترونيا.

وفا

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