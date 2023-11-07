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النفط يتراجع وبرنت يسجل 85 دولاراً للبرميل

11/7/2023 1:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3% إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 % إلى 80.59 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 سنتا أمس الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.




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