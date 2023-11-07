الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 3 أسابيع

(MENAFN
- Al-Bayan)
هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.32% أو ما يعادل 7.02 دولار ليصل إلى 1971.51 للأونصة.
وانخفضت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.54% أو ما يعادل 10.65 دولار لتصل إلى 1977.95 دولار للأونصة.
MENAFN07112023000110011019ID1107382673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.