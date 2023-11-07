الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 3 أسابيع

هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.32% أو ما يعادل 7.02 دولار ليصل إلى 1971.51 للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.54% أو ما يعادل 10.65 دولار لتصل إلى 1977.95 دولار للأونصة.