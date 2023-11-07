مطارات دبي ترعى مؤتمر إياتا الـ153 لجداول الطيران

أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال (DWC)، اليوم عن رعايتها لمؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الـ 153 لجداول الطيران، والذي سيقام في دبي للمرة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

تقام هذه النسخة من الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في دبي ويجمع تحت مظلته مسؤولين وصنّاع القرار من شركات الطيران العالمية والمطارات، في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المقرر أن تستضيف مطارات دبي كذلك حفل الاستقبال الرئيسي الذي يقام على شرف المدعوين.

منذ انطلاقته الأولى، يُعد المؤتمر نصف السنوي أحد أهم الأحداث الرئيسية في أجندة فعاليات قطاع الطيران، حيث يتيح لمجتمع شركات الطيران العالمي فرصة العمل على تطوير جداول الطيران واستكشاف فرص جديدة لنمو مسارات الطيران والشبكات. ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الحالية أكثر من 1100 ممثلاً، بما في ذلك ممثلين من حوالي 200 مطار منسق وأكثر من 225 شركة طيران من مختلف أنحاء العالم.

وقال روب وايتهاوس، نائب الرئيس للأبحاث في مطارات دبي: "باعتبارنا المشغل لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، فإننا ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع نظرائنا في القطاع لضمان تقديم تجربة سفر سلسة لضيوفنا المسافرين، وتعزيز رحلات الربط وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبالتالي تعزيز نمو صناعة الطيران وتقدمها. ويسعدنا رعاية النسخة 153 من مؤتمر إياتا لجداول الطيران، والذي يعد أحد أهم الأحداث في صناعة الطيران، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل السفر الجوي بشكل عام."

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، بما في ذلك تفاصيل التسجيل وجدول الأعمال الكامل، يرجى زيارة: