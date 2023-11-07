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القراد الآسيوي يلتهم ماشية أوهايو الأمريكية

11/7/2023 1:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال علماء من جامعة أوهايو الأمريكية، إنَّ حشرة القراد الآسيوي طويل القرون، التهمت الماشية في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأكَّدوا في تقرير بمجلة علم الحشرات الطبية، وجود أول مجموعة معروفة عن القراد الآسيوي في الولاية.

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