القراد الآسيوي يلتهم ماشية أوهايو الأمريكية

القراد الآسيوي يلتهم ماشية أوهايو الأمريكية
التاريخ
11/7/2023 1:00:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال علماء من جامعة أوهايو الأمريكية، إنَّ حشرة القراد الآسيوي طويل القرون، التهمت الماشية في ولاية أوهايو الأمريكية.
وأكَّدوا في تقرير بمجلة علم الحشرات الطبية، وجود أول مجموعة معروفة عن القراد الآسيوي في الولاية.
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