هدر الدماء واستباحة الحقوق .. مسؤولية من ؟

MENAFN - Khaberni) وصلت حصيلة ضحايا العدوان الهمجي على غزة إلى ٩٧٧٠ شهيدًا، منهم ٨٤٠٠ طفل و ٢٥٥٠ امرأة وأكثر من ٢٦٦٠ إنسانا ما يزالون تحت الأنقاض، بينهم ٢٣٧٠ طفلا وعشرات آلاف المصابين وملايين المشردين ، فهذه المجازر المروِّعة التي يقترفها الصهاينة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة واستهدافهم منازل المدنيين وتدمير أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس ومخيمات النازحين والمساجد والكنائس وحتى الأفران والمخابز، وإفساد حياة الملايين ومحاولة قتلهم جوعاً وعطشاً ، تظهر نوايا هذآ الكيان الخبيثة إلى العلن وتكشف قبح ما يضمره من شرور .





ان أشكال الجرائم الوحشية التي يشاهدها العالم منذ أكثر من شهر في غزّة، ليست بغريبة ولا جديدة على أعداء الله والبشرية ، فهذه المآسي المتوالدة على مدار الدقائق والساعات بأيدي الصهاينة الملوثة بالدماء والعار ، أسقطت وبشكل نهائي ما تبقى من أقنعة هذا العالم” الحضاري المتقدّم“ونسفت بصورة قطعية شعاراته ومزاعمه بأنه بلغ أعلى مراتب الإنسانية وحاز قصب السبق في ممارسات الديمقراطية ومبادئ ومفاهيم الحريات والحقوق واعتناق قيم العدالة واحترام آدمية الإنسان وحقوقه في الحياة.







لقد فقدت بلدان الغرب بمواقفها ودعمها غير المبرر لجرائم اسرائيل والتبرير المقزّز لمجازرها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل كل ذرة من إنسانيتها ، وخسرت سمعتها ، وانكشفت سوءاتها وظهرت على حقيقتها أمام شعوبها أولا وأمام الرأي العام العالمي ثانيا ، واصبحت مصداقيتها في مهب الريح ، ولم تعد تحظى بأي احترام من قبل الصغير والكبير على هذا الكوكب ، ورغم كل ذلك ، فما زالت تلك الدول تختلق الأعذار والحجج الواهية للسفاحين والقتلة والمجرمين من بني صهيون بل ويتمادى زعمائها في ذلك لدرجة لا يخجلون فيها من تحميل الضحية مسؤولية هدر دمائه المستباحة وحقوقه المنتهكة.





نعم ، المشهد مريب ، وقاهر ، وانت ترى جثامين الشهداء الأطفال وأمهاتهم المتفحمة المدفونة تحت أنقاض المنازل المستهدفة بصواريخ وقنابل الحقد الصهيوني وتلك العالقة في حطام المباني السكنية ، وأجساد المدنيين المضرجة بالدماء في مدارس النازحين وفي باحات المستشفيات وفي كل مكان في القطاع ، وصرخات الأيتام والثكالى وأنين الجرحى ودموع الجائعين والعطشى والخائفين ، والتي أبكتنا وابكت عيون الناس ، وهزت الضمير الإنساني حول العالم ، وحرّكت الجماهير الغاضبة في مختلف أصقاع الأرض ، لكنها لم تحرك مثقال ذرة من إنسانية وضمائر

” الإنسانية والحضارة” .







هؤلاء ، واصلوا إعطاء المزيد من الضوء الأخضر للإرهابي نتنياهو لفعل ما يحلو له في أرواح وممتلكات الفلسطينيين ، وتقديم الدعم والمساندة لمجازره المروّعة ، وممارسة الألاعيب الدبلوماسية بهدف منحه الوقت اللازم والظروف الملائمة والغطاء السياسي لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة من خلال المراوغة، تارة بادعاءات البحث عن هدنة إنسانية وتارة تحت عناوين كاذبة تتحدث عن إدخال المزيد من المساعدات إلى غزّة.





ختاماً ، فيبدو ان القيم بدأت تنحدر وتتلاشى مع تحولات العصر وتقدم البشر، فتطوقنا قوانين الغاب، ويصبح (قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر ، وقتل شعب كاملاً مسألة فيها نظر) !!





لكم الله يا اهل غزة

انه نعم المولى ونعم النصير