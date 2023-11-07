المستشفى الأمريكي بدبي يطلق رؤيته في تبني ممارسات الرعاية الصحية المستدامة في المنطقة بحلول عام 2025

اطلق المستشفى الأمريكي بدبي رؤيته في تبني ممارسات الرعاية الصحية المستدامة في المنطقة بحلول عام 2025، والتي

تتوافق مع عام الاستدامة الذي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمكّن مقدم الرعاية الصحية من تحديد وتسريع وتيرة الحد من الانبعاثات الكربونية.

واستكمالا لمبادراته لتبني الممارسات المستدامة، عزز المستشفى الأمريكي دبي التزامه بالحد من البصمة الكربونية من خلال الإطلاق الرسمي لسياسته الخاصة بالاستدامة. ويأتي إطلاق هذه السياسة تماشيًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2023 عامًا للاستدامة.

تعد سياسة الاستدامة في المستشفى الأمريكي ميثاقًا للحوكمة والتأثير، لتنظيم ممارسات الاستدامة الحالية، ودمج الأداء وقابلية قياسه، وتعزيز المساءلة لتهيئة

المستشفى

لكي يصبح نموذج الرعاية الصحية الرائد في المنطقة في الحد من انبعاثات الكربون.

تمثل هذه السياسة وفاءً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والكوكب الذي نعيش عليه، بهدف تحقيق الإستفادة

القصوى من موارد المستشفى وتحسين دورة استخدامها، وابتكار حلول مستدامة، والتصدي لتحديات الطاقة باستخدام أساليب بديلة نظيفة، وتمكين موظفيه ليكونوا ممارسين نشطين ومبادرين لهذه السياسة.

تشمل المبادرة المرحلة الأولى التي تنقسم إلى الإطارين1

و2، إذ يغطي الإطار1

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة للمستشفى الأمريكي دبي، بما في ذلك من مبانيه وأسطول سيارات الإسعاف والمرافق الأخرى، في حين يغطي الإطار2

الاستخدام غير المباشر للطاقة، مثل فواتير الكهرباء والطاقة المطلوبة لتشغيل المستشفيات والعيادات التابعة لها. وسيعمل الإطار3

على توسيع أهداف المشروع، ليغطي جميع الانبعاثات خارج الإطارين1

و2 الناشئة عن سلسلة القيمة الخاصة بالشركة، مثل استخدام المنتجات المشتراة من الموردين وسبل التخلص منها بطرق مستدامة.

وبصفته مقدم الرعاية الصحية الرائد في المنطقة، تتمثل مهمة المستشفى الأمريكي دبي في تحقيق تأثيرإيجابي واضح وفعّال في البيئة من خلال قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و​​الانبعاثات القائمة على الاستهلاك، وتعزيز رعاية المجتمع.

يتضمن إطار ممارسات الاستدامة في المستشفى توفير الطاقة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية بصمام ثنائي باعث للضوء (LED)، وزيادة المساحات الخضراء في مقراته، واختيار طرق التشخيص الأولية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والتي تعتمد على التبريد بالهواء بدلا من التبريد بالماء، كذلك الحد من انبعاثات الوقود، وإدارة النفايات الطبية بطرق تعتني بالبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وحلول التنظيف الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل استهلاك الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الغرفة المحيطة عن طريق التحكم في تدفق الهواء المبرد بدلًا من تدفئة الهواء المبرد سابقًا، بالإضافة إلى الممارسات الغذائية الصحية من المزرعة إلى المائدة، التي تسهم في مساعدته على تحقيق نتائج مهمة في الحد من الكربون.

وعلاوة على ذلك، يخضع المستشفى حاليًا لمرحلة انتقالية نحو بيئة خالية من الأوراق بنسبة 100%

للموظفين والمرضى، وتقليل تدريجي للاستخدام البلاستيكي. كما تم تركيب موزعات مياه في كل مبنى، لتشجيع الأفراد على ملء زجاجاتهم القابلة لإعادة الاستخدام.

ونجح المستشفى في تخفيض كثافة استخدام الطاقة(EUI)

من 47.00

في عام 2020

إلى 34.00

في عام 2022، ما أدى إلى توفير نحو20,384,129

كيلوواط في الساعة (كيلوواط/ساعة) من الكهرباء، بجانب توفير 2,176

جالونًا من المياه يوميًا باستخدام صنابير بتقنية عدم اللمس، و21,900

لتر سنويًا باستخدام مراحيض ذات التدفق المزدوج.

كما قامت الشركة بإعادة تدوير 3,653

طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النفايات، و2,145

طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السيارات سنويًا، وزرعت ما يعادل فدانًا واحدًا من الغطاء الحرجي عن طريق تخضير مبانيها والمساحات المحيطة ضمن مواقعها، كما قامت بزراعة 261,359

شجرة من الشتلات على مدى 10

سنوات.

يشمل استخدام المواد المعاد تدويرها في المستشفى السجاد المصنوع من مواد خام معاد تدويرها جزئيًا، وأرضيات الفينيل الخالية من مادة الفثالات لتقليل استخدام المياه والتنظيف، والكراسي المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات بنسبة 50% ، ووسائد البوليستر أو رغوة اليوريثان بنسبة 100%، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في عمليات التنظيف في جميع مبانيها.

وفي ترحيبه بالإطلاق الرسمي لسياسة الاستدامة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي: "نحن فخورون بالإعلان عن سياسة الاستدامة للمستشفى الأمريكي، والتي تتماشى مع عام 2023 باعتباره عام الاستدامة الذي أعلنه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نحن ملتزمون بالكامل بدعم الإمارات في تحقيق أهدافها للاستدامة، وسياسة الاستدامة لدينا هي تتويج لجهودنا على مر السنوات لدمجها مع رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا".

ويضيف: "في المستشفى الأمريكي دبي، يترادف تعريفنا للتقدم بالوعي البيئي، وسنواصل العمل وفقًا لأعلى معايير الاستدامة للمساهمة في تحسين مستقبل البشرية".

عن المستشفى الأمريكي

تأسس المستشفى الأمريكي دبي عام

1996، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلولًا طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي بدبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية

(MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي AI، والبحث، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية جديدة لخدمة الناس. يواصل المستشفى الأمريكي دبي رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين فاعلية ونتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

















تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز