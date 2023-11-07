1200 معاملة شحن لـ100 دولة بإجمالي 120 مليون دولار سنوياً

كشف جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أن المدينة بمن فيها من أعضاء ومنظمات إغاثية دولية، تخدم سنوياً أكثر من 100 دولة وتجري ما معدله 1200 معاملة شحن، بقيمة تزيد على 120 مليون دولار.

وقال سابا في حوار مع ((البيان))، إن هذا النمو يتطلب الاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ وحالات الطوارئ المعقدة.

وأضاف: ((منذ 2017 ونحن نقوم بمراقبة حركة المساعدات، وتظهر البيانات باستمرار أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تجري في المتوسط أكثر من 1200 إرسالية سنوياً، وتخدم أكثر من 100 دولة كل عام، بقيمة تزيد على 120 مليون دولار، قدمنا المساعدة لجزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، مما يشير إلى نمونا كأكبر مركز إنساني في العالم، ومع ذلك، فإن هذا النمو يتطلب أيضاً استعدادنا لمواجهة التحديات الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ وحالات الطوارئ المعقدة)).

وأكد سابا، أن الحكومة الاتحادية وحكومة دبي دعمتا بسخاء على مدى العقدين الماضيين، الأشخاص المحتاجين، معرباً عن امتنان المدينة ((لقادتنا ذوي الرؤية الثاقبة)).

وقال: ((نفخر بقدراتنا اللوجستية الاستثنائية، بما في ذلك الموانئ والمطارات وخطوط الشحن وشركات الطيران ذات المستوى العالمي، إن موقعنا الجغرافي الاستراتيجي يربطنا بجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وهي المناطق التي يقيم فيها ثلثا سكان العالم وتشهد، للأسف، حوادث بشكل متكرر، ومع ذلك، فإن كلمة في جميع أنحاء العالم تمثل تحدياً مستمراً، على الرغم من قدرتنا على حشد المساعدات لأي جزء من العالم)).

وأشار سابا، إلى أن المدينة مستمرة في التوسع، حيث تحتل الآن مساحة 140 ألف متر مربع، كما تحتضن باستمرار على ما يقارب مليون دولار من المساعدات، وهو دليل واضح على ثقة المجتمع الإنساني في قدرة دبي على التعامل مع حالات الطوارئ.

وقال: على مدى السنوات السبع الماضية، استرشدت بالقانون الذي يحكم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على أهدافها والتي يمكنني تلخيصها على النحو التالي: ((تزويد المجتمع الإنساني ببنية تحتية عالمية المستوى ودعم للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم))، وهذا هو بالضبط ما كرست المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جهودها لتحقيقه على مدار العقدين الماضيين، حيث تقدم للمجتمع الإنساني أفضل بنية تحتية التي لا يمكن أن تقدمها إلا دبي.

وأضاف جوسيبي سابا: نجحت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في تنمية مجتمع متنوع يضم أكثر من 80 منظمة مختلفة، مع أكثر من 500 فرد من أكثر من 70 جنسية يسهمون في مدينتنا، لقد مهدنا معاً الطريق للعقد القادم من خلال تعزيز الابتكار والشراكات مع القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأصحاب المشاريع الخيرية، نحن نعمل بشكل جماعي على بناء نظام بيئي سيقودنا نحو المستقبل.

وفي حديثه عن نقاط القوة الرئيسية التي دفعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى وضعها الحالي من التطور والتوسع والتأثير العالمي، وتصوره لمستقبل العمل الإنساني، والدور المحوري الذي ستستمر المدينة في تشكيله، قال سابا: ((بصفتي مديراً لأكبر مركز إنساني في العالم، فإن رحلة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى وضعها الحالي ارتكزت على العديد من نقاط القوة الرئيسية، في حين أنه من الصحيح أن المدينة هي كيان حكومي ويمكنها، من الناحية النظرية، أن تقتصر على تقديم الخدمات للأعضاء المسجلين والمرخصين، إلا أننا اخترنا مساراً مختلفاً، نحن فريدون باعتبارنا سلطة منطقة حرة غير ربحية مكرسة لاستضافة المنظمات الإنسانية، واعتمدنا دور المانح الاستباقي والجهة الفاعلة العاملة في المجال الإنساني)).

وأضاف في هذا المحور: ((أدى هذا التحول في العقلية إلى تغيير الطريقة التي ننظر بها، كما أسهم بشكل أساسي في تشكيل روح موظفينا المتفانين، نحن ثابتون في التزامنا بالحفاظ على جميع مبادئ العمل الإنساني، وفي السنوات الأخيرة، أصبح الابتكار رفيقنا الدائم، وكان نظامنا البيئي قوة دافعة للتغيير، فبنك البيانات اللوجستية الإنسانية الخاص بنا، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وجهودنا للسيطرة على انبعاثات الكربون سواء داخل مبانينا أو أثناء نقل المساعدات، كلها ترسل رسالة واضحة: نعمل جنباً إلى جنب مع مجتمعنا لتعزيز نهج أكثر استدامة إلى العمل الإنساني، ويظل المبدأ التوجيهي الرئيسي لدينا هو ((العمل معا))، بينما نواصل تعزيز التعاون والشراكات داخل المجتمع الإنساني)).

كما كشف المدير التنفيذي، عن أن المدينة تستعد لتنظيم فعاليات تزامناً مع اجتماع المؤتمر الدولي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، مدركين أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا هو معالجة حالات الطوارئ الناجمة عن تغير المناخ، ولذلك نستعد بجد للانتقال إلى العقد المقبل بينما نواصل مهمتنا لخدمة المجتمع الإنساني وجعل العالم مكاناً أفضل.

حلول فعالة

وفي سؤال حول الحلول الأكثر فعالية لمواجهة تحديات الأحداث الزلزالية الأخيرة في المغرب وتركيا وسوريا، والمزيد من الأزمات التي تفاقمت بسبب تغير المناخ في ليبيا، وتعزيز التأهب والاستجابة، قال جوسيبي سابا: ((تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على عملياتنا، مما يستلزم اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة الطلبات المتصاعدة على جهود الاستجابة التي نبذلها، وكمجتمع عالمي، من الضروري أن نتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاثات الكربون لنتمكن من التصدي لهذه التحديات بفعالية، ويتطلب تزايد وتيرة حالات الطوارئ زيادة كبيرة في الموارد والتزاماً استثنائياً من جميع المعنيين)).

وأضاف: ((لقد أثرت الزلازل في تركيا وسوريا والمغرب، والتي تحدث في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، بشدة على أعداد كبيرة من السكان، وعلى نحو مماثل، دعت فيضانات العام الماضي في باكستان والفيضانات الأخيرة في ليبيا، إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة، أتيحت لنا فرصة المشاركة في مهمة جسر جوي إنساني لتوصيل الإمدادات الطبية الحيوية إلى السودان، ولسوء الحظ، يعاني السودان حالياً من أزمة سياسية، مما أدى إلى لجوء جزء كبير من سكانه إلى البلدان المجاورة مثل تشاد ومصر، وهذا يؤكد مرة أخرى الحاجة الفورية لمساعدة اللاجئين، وقد أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضوح إلى أن عدد اللاجئين يمثل الآن نسبة كبيرة من سكان العالم، حيث يتجاوز 117 مليون شخص)).

التحدي الأكبر

وفي رده على سؤال حول التحدي الأكبر في العمل الإنساني وما إذا كان يتمثّل في الاستجابة لعواقب النزاعات المسلحة أم معالجة الكوارث الطبيعية وتأثيرات تغير المناخ، أجاب المسؤول: ((نكافح في أعقاب الأزمة المالية التي أحدثتها جائحة كوفيد 19 وتفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا، وتثير هذه الضغوط المالية مخاوف بشأن مدى كفاية الموارد اللازمة للاستجابة بفعالية لجميع حالات الطوارئ، والمساهمة بشكل مفيد في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار تقلص الموارد المالية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه في المجال الإنساني، لا يوجد مجال للمنظمات أو الكيانات التي تعمل بمعزل عن غيرها، حيث إن نجاحنا يعتمد على قدرتنا على التعاون والعمل معاً، ولن نتمكن من تحقيق النجاح وزيادة تأثيرنا إلا من خلال تجميع جهودنا من خلال الموارد المحدودة المتاحة)).

خطط توسعية

وتوقف جوسيبي سابا، عند نقاط التركيز الأساسية والتوجهات الاستراتيجية التي تعطيها الأولوية في العام الحالي، عطفاً على الخطط التوسعية، حيث قال: ((تعطي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية حالياً الأولوية للعديد من التوجهات الاستراتيجية الرئيسية، وفقاً لما وافق عليه مجلس إدارة، ومنها ((الابتكار في البنية التحتية))، حيث ينصب تركيزنا الأساسي على ابتكار بنيتنا التحتية للتكيف مع المتطلبات الجديدة، بما في ذلك القدرة على تخزين وإدارة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونعمل على تعزيز قدرتنا على إدارة الخدمات اللوجستية الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات اللوجستية الصحية، ويتضمن ذلك إنشاء مركز امتياز مخصص للخدمات اللوجستية الإنسانية والصحية، الأمر الثاني هو الاتصال العالمي، إذ نعمل بجد على ربط المدينة بالمراكز الإنسانية الأخرى في جميع أنحاء العالم، والهدف هو التعاون وتنسيق الجهود بشكل أكثر فعالية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمحتاجين، إضافة إلى ذلك، نهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال الاستفادة من هذه الروابط العالمية، أما النقطة الثالثة في هذا الجانب فهي الابتكار المستمر، فنحن ملتزمون بعمليات الابتكار المستمرة داخل المدينة، وبدلاً من التركيز على التوسع، ينصب تركيزنا على تحسين الشبكة الحالية للمراكز الإنسانية لضمان قدر أكبر من الكفاءة والفعالية في مهمتنا)).

خطط مقبلة

وإذا ما كانت لديه أي خطط أو مبادرات قادمة تثير اهتمامه بشكل خاص كرئيس تنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، قال جوسيبي سابا: ((في وظيفتي السابقة، أسست مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والتي تقوم بعمل استثنائي منذ 23 عاماً حتى الآن، وفي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، نعمل بجد على مبادرات لوضع أنفسنا كرائدين في رقمنة المخزونات الإنسانية الدولية، هدفنا ربط منصتنا اللوجستية الإنسانية بسلاسة مع المنصات الأخرى التي تدير المخزونات الوطنية والعمليات الجمركية، إضافة إلى ذلك، نركز على تعزيز اتصالاتنا مع المراكز الإنسانية واستخدام هذه المراكز لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستجابة لحالات الطوارئ، فهدفنا الأساسي إعادة تركيز جهودنا على الأشخاص المحتاجين، والاستماع إلى أصواتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم، وفي النهاية نؤكد التزامنا بخدمة المجتمعات المحلية واستعادة كرامتها)).

دعم جهود

وتحدث المسؤول عن مدى إسهام مؤسسات القطاع الخاص في دعم الجهود الإنسانية والآليات الموجودة لتقييم التزامها بالمساءلة والمسؤولية تجاه المجتمعات المتضررة، قائلاً: ((تعتبر كيانات القطاع الخاص والأكاديميين ورواد الأعمال الشباب وأصحاب الأعمال الخيرية والمنظمات العاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والجمعيات الاجتماعية مثل and Rotary Lion كمساهمين جدد في القطاع الإنساني، إنهم حريصون على المشاركة بنشاط في الجهود الإنسانية ويلعبون دوراً محورياً في تعزيز الابتكار، وتوفير التمويل، وتقديم الخبرة الفنية، وتوليد حلول جديدة)).

((كوب 28))

وعن التحولات التي يتوقعها في مجال العمل الإنساني نتيجة مؤتمر ((كوب 28))، والنتائج المحددة يأمل تحقيقها، قال جوسيبي سابا: ((أتوقع التزاماً بشكل رئيسي من شركائنا الذين يتعاونون مع المجتمع الإنساني، وهذا يشمل الشركات المصنعة للمساعدات الإنسانية)).

سابا: هدفنا معيار جديد بخطوات قابلة للتنفيذ

عقدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مؤتمراً، تمهيدياً حول الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية، بالتعاون مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة الخدمات اللوجستية.

ويأتي الحدث تحضيراً لمشاركة المجتمع الإنساني في مؤتمر المناخ، وهو يمثل علامة بارزة ومحطة مهمة في التزام المجتمع الإنساني المستمر بمعالجة ومواجهة تداعيات أزمة التغيير المناخي.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة خلال كلمة له في المؤتمر: ((هذا المؤتمر التمهيدي بمثابة أرض خصبة للحلول العملية في عالم يواجه أزمة مناخية، وتكييف سلاسل الإمداد الإنساني أمر بالغ الأهمية، ومن خلال توحيد القوى والجهود ومشاركة وتقاسم نجاحاتنا، فإننا لا نتكيف مع التغيير فحسب، بل نقوم بدفعه وقيادته)).

وأضاف: ((هدفنا هو أن يضع مؤتمر ((الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية)) معياراً جديداً في المشهد الإنساني من خلال رؤى وخطوات قابلة للتنفيذ تُقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير على مستوى عالمي، ويشكّل المؤتمر شهادة بارزة ومتقدمة على التزام القطاع الإنساني بتلبية الاحتياجات المتزايدة على المساعدات الإغاثية، فيما نسعى جاهدين لضمان تنفيذ عملياتنا بطريقة مسؤولة بيئياً.

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