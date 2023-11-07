متخصصون لـ «البيان»: لا يوجد دليل علمي على فاعلية مشروب الخلايا الجذعية

أكد أطباء متخصصون أن ما يتم تداوله من إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، حول قيام بعض الجهات أو الشركات بالترويج لمشروب أطلقوا عليه ((الخلايا الجذعية)) ما هي إلا فوضى في الترويج لمنتجات ليس لها أي دليل علمي، في ظل وجود حسابات عدة مجهولة ((غير مرخصة))، تعتمد على جذب متابعيها بادعاء علاج وهمي لمنتجات غير صحية، حيث تتهافت ((النواعم)) على طلبها من المنصات ليقعن في شباكها.

ويستهدف مشروب ((الخلايا الجذعية)) الشابات والسيدات، ويتم تناوله عن طريق الفم، وتتمثل نتائجه كما تزعم الإعلانات في أنه يبطئ ويعالج الشيخوخة، ويمنح البشرة النضارة، ويشد المسام، ويقلل التصبغات، وغير ذلك من النتائج الأخرى.

قيد الأبحاث

وأوضح الدكتور عادل سعيد سجواني، استشاري طب الأسرة، أن مشروبات الخلايا الجذعية تنتشر بشكل تجاري بين العديد من الأشخاص، إلا أن الواقع الذي يجب التنويه إليه هو أن الخلايا الجذعية لها أيضاً مستقبل رائع في الأمور الطبية، إلا أنها لا تزال تحت قيد الأبحاث في أغلب استخداماتها، وبالتالي هي تُستخدم في نطاق ضيق مع أطباء مختصين في أمراض معينة.

لا يوجد دليل علمي

وما ينتشر عن مشروب الخلايا الجذعية غير مفيد، ولم يثبت له دليل علمي، لأن الخلايا الجذعية حينما يتم تناولها على شكل قرص أو مشروب عن طريق الفم، يتم تدميرها بشكل كامل من خلال أنزيمات المعدة الهاضمة، لا سيما وأن الجهاز الهضمي يستقبل بلا شك ما يأتيه عن طريق الفم، ليذهب مباشرة إلى المعدة التي تتمتع بوسط حمضي قاسٍ.

وأشار إلى أن ما تدعيه هذه الإعلانات عن المشروب المخصص للخلايا الجذعية يبطئ الشيخوخة، ويقلل التصبغات، عارٍ عن الصحة، وليس له أي دليل علمي.

وأكد في الوقت ذاته على أن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع، ويجب أن يكون كل منا على وعي وإدراك بذلك، وعدم الإقبال على شراء تلك المنتجات إلكترونياً، إذ يجب أن تكون بإشراف وتوجيه طبي قبل كل شيء.

ترويج تجاري

من جانبه أفاد الدكتور منصور أنور، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، أن سلامة المنتجات الطبية والأدوية المباعة على الإنترنت غير مضمونة، لافتاً إلى أن إعلانات مشروب الخلايا الجذعية لا زال يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي مجرد ترويج تجاري بحت، ولا تمت بأي صلة للطب والصحة، لا سيما وأن موضوع أو مجال الخلايا الجذعية هو فعلاً جديد.

ونوه بأنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت مدى ادعاء وقدرة هذا المنتج على تحقيق تلك النتائج المذهلة على بشرة الأنثى.

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