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الكويت تؤكد إيمانها وسعيها لتخفيف وطأة الإنسان على البيئة في الحرب والسلم

11/7/2023 12:23:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله اليوم الاثنين إيمان الكويت وسعيها لتخفيف وطأة الإنسان على البيئة سواء أثناء الحروب والنزاعات أو أوقات السلم داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة ومحاسبة أي جهة تخل بالمواثيق الدولية في الحفاظ على البيئة واستدامتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثلا عن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح برعاية فعالية بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكري بعنوان (تداعيات الألغام على البيئة) والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة ومؤسسة البترول الكويتية متمثلة بشركة نفط الكويت وبمشاركة وزارة الدفاع والحرس الوطني.
وقال الجارالله ان للكويت دورا محوريا في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تأتي تزامنا مع ذكرى ال32 لإطفاء آخر بئر نفط من آثار الغزو العراقي الغاشم على الكويت ضمن أجندة منظمة الأمم المتحدة عام 2001 وإيمانا منها بأهمية البيئة واستدامتها من أجل خير البشرية ونشر السلام.
وأضاف ان الكويت شهدت استخدام البيئة كوسيلة حرب بعد ان أشعلت قوات النظام العراقي السابق النار بأكثر من 730 بئرا نفطيا كويتيا أثناء نزوحها من أرض الكويت عام 1991 ملحقة بالضرر العميق في بيئات الكويت البحرية والبرية ونفخت بالمحروقات السامة لأكثر من 2000 كيلومتر حولها إذ تعد من أكثر الجرائم البيئية بشاعة وتأثيرا في وقتنا المعاصر.
وبدورها قالت رئيسة مجلس ادارة جمعية "حماية البيئة" الدكتورة وجدان العقاب في كلمة مماثلة ان فعالية هذا العام تأتي للاستفادة من التجربة الكويتية وتتسق مع مجريات الأحداث التي تشهدها المنطقة بما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة الذي "يلاقي أهوال الإبادة الجماعية والقهر والتهجير وغيره من الجرائم الانسانية".
وأكدت العقاب ضرورة توجيه تهمه الإبادة البيئية من قبل المحاكم الدولية للاحتلال الاسرائيلي على جرائمه في استهداف المنشآت الصناعية التي تلوث إمدادات المياه الجوفية والممرات الهوائية إضافة إلى القصف المتعمد لملاجئ الحياة البرية وغيرها من النظم البيئية.
ودعت الدول العربية إلى إحياء هذا اليوم لنشر ثقافة حماية البيئة والتوعية وإجراء تقييم للأثر البيئي للحروب والنزاعات التي تخلف وراءها تشوهات بيئية مستعصية تستمد على مدى أجيال لافتة إلى أنها تحتاج إلى جهود كبيرة لتعافيها وإعادة تأهيلها.
وتخللت الفعالية تكريم شهداء الواجب الذين رفعوا الألغام في أرض الكويت والمصابين منها اضافة إلى تنظيم معرض (أحمد الجابر للنفط والغاز) بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجمعية "حماية البيئة".
وشملت الفعالية تنظيم ورشة عمل حول (تداعيات الألغام على البيئة) لتسليط الضوء على تجربة الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني في التخلص والتعامل مع الألغام ومخلفات الغزو وتحديات العمل التي واجهتها مؤسسة البترول الكويتية في تلك الأثناء.(النهاية) ي ت / ا ع ب

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