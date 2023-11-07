ديوان المحاسبة ينجز قاعدة بيانات للتقارير البيئية لتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أعلن وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي إنجاز مشروع قاعدة بيانات للتقارير البيئية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرة والمعرفة بين الأجهزة الرقابية في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).
وأضاف المزروعي في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب الاجتماع التاسع للجنة الرقابية على أهداف التنمية المستدامة المنعقد في الكويت بمشاركة تسعة أجهزة رقابية برئاسة جهاز المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن الاجتماع سيناقش خطة عمل اللجنة لعام 2023 وما أنجز منها من مشاريع.
من جهته قال مستشار أول بالمجلس الأعلى للحسابات في المغرب ورئيس لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة عزيز إدريس في تصريح مماثل إن الاجتماع يأتي في سياق التحضير للمجلس التنفيذي للمنظمة ولجنة الرقابة على أهداف التنمية وهي من اللجان الاستراتيجية.
وأضاف إدريس أن مخطط أجندة 2030 للأجهزة العليا الرقابية التي وضعتها الأمم المتحدة حظيت باهتمام المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة مبينا أن هذا المخطط له أدوار مهمة من حيث تجويد الحوكمة والرقابة والشفافية.
وأشار إلى تباطؤ تحقيق غايات الأجندة بسبب إشكالية تمويل التنمية المستدامة مشيرا إلى أن 15 في المئة من الأهداف والغايات على "الطريق الصحيح" وهي من تقييمات الأمم المتحدة على المستوى الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبها قالت كبير مدققين في ديوان المحاسبة دينا الصقعبي في تصريح مماثل إن الديوان شارك في هذا الاجتماع مع الأجهزة الرقابية العليا المالية والمحاسبية لطرح مشروع إنشاء قاعدة بيانات لتقارير البيئة ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الصقعبي أن الديوان استعرض مجموعة من التقارير عن التصحر والمناخ والمياه العذبة موضحة أن كل جهاز يطرح مشروعه لتبادل الخبرة في هذا الشأن. (النهاية)
م ض / ه ث
MENAFN07112023000071011013ID1107382601
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