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ديوان المحاسبة ينجز قاعدة بيانات للتقارير البيئية لتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية

11/7/2023 12:23:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أعلن وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي إنجاز مشروع قاعدة بيانات للتقارير البيئية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرة والمعرفة بين الأجهزة الرقابية في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).
وأضاف المزروعي في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب الاجتماع التاسع للجنة الرقابية على أهداف التنمية المستدامة المنعقد في الكويت بمشاركة تسعة أجهزة رقابية برئاسة جهاز المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن الاجتماع سيناقش خطة عمل اللجنة لعام 2023 وما أنجز منها من مشاريع.
من جهته قال مستشار أول بالمجلس الأعلى للحسابات في المغرب ورئيس لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة عزيز إدريس في تصريح مماثل إن الاجتماع يأتي في سياق التحضير للمجلس التنفيذي للمنظمة ولجنة الرقابة على أهداف التنمية وهي من اللجان الاستراتيجية.
وأضاف إدريس أن مخطط أجندة 2030 للأجهزة العليا الرقابية التي وضعتها الأمم المتحدة حظيت باهتمام المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة مبينا أن هذا المخطط له أدوار مهمة من حيث تجويد الحوكمة والرقابة والشفافية.
وأشار إلى تباطؤ تحقيق غايات الأجندة بسبب إشكالية تمويل التنمية المستدامة مشيرا إلى أن 15 في المئة من الأهداف والغايات على "الطريق الصحيح" وهي من تقييمات الأمم المتحدة على المستوى الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبها قالت كبير مدققين في ديوان المحاسبة دينا الصقعبي في تصريح مماثل إن الديوان شارك في هذا الاجتماع مع الأجهزة الرقابية العليا المالية والمحاسبية لطرح مشروع إنشاء قاعدة بيانات لتقارير البيئة ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الصقعبي أن الديوان استعرض مجموعة من التقارير عن التصحر والمناخ والمياه العذبة موضحة أن كل جهاز يطرح مشروعه لتبادل الخبرة في هذا الشأن. (النهاية)

م ض / ه ث




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