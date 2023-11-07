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البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا هدنات تكتيكية في غزة

11/7/2023 12:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية التوصل إلى "هدنات" في غزة.
وبحسب واشنطن بوست، جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن "الجانبين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للأسرى في غزة".

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