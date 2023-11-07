مجلس الأمن يعقد جلسة مشاروات مغلقة بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة بطلب إماراتي صيني لمناقشة الوضع المتدهور في غزة.
ودعا المندوب الصيني رئيس المجلس لهذا الشهر، السفير جانق جون، ومندوب الإمارات السفيرة لانا نسيبة إلى "وقف إطلاق نار إنساني عاجل لأن هناك حاجة ماسة لذلك".
وحث المندوب الصيني على اتخاذ خطوات لوقف "الأعمال العدائية" لضمان حماية المدنيين.
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