Tuesday, 07 November 2023 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يعقد جلسة مشاروات مغلقة بشأن غزة

11/7/2023 12:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة بطلب إماراتي صيني لمناقشة الوضع المتدهور في غزة.
ودعا المندوب الصيني رئيس المجلس لهذا الشهر، السفير جانق جون، ومندوب الإمارات السفيرة لانا نسيبة إلى "وقف إطلاق نار إنساني عاجل لأن هناك حاجة ماسة لذلك".
وحث المندوب الصيني على اتخاذ خطوات لوقف "الأعمال العدائية" لضمان حماية المدنيين.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07112023000208011052ID1107382571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث