اصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة في رام الله
التاريخ
11/7/2023 12:15:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب واعتُقل آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر بإصابة شاب بالرصاص في القدم، اطلقته قوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل، واعتقلت الأسيرة المحررة ربى عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
وفا
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