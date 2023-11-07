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اصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة في رام الله

11/7/2023 12:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب واعتُقل آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر بإصابة شاب بالرصاص في القدم، اطلقته قوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل، واعتقلت الأسيرة المحررة ربى عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفا

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