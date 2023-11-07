دبلوماسيون غربيون: الأزمة في غزة تركت أميركا والغرب في عزلة

دبلوماسيون غربيون: الأزمة في غزة تركت أميركا والغرب في عزلة
التاريخ
11/7/2023 12:15:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت شبكة "إيه بي سي" عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الأزمة في غزة تركت الولايات المتحدة والدول الغربية معزولة بشكل يشبه حرب العراق.
وأضاف الدبلوماسيون أن الأزمة في غزة ألحقت الضرر بالتحالفات وأدت لتأجيج التطرف المحتمل في الدول الغربية.
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