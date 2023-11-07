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دبلوماسيون غربيون: الأزمة في غزة تركت أميركا والغرب في عزلة

11/7/2023 12:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت شبكة "إيه بي سي" عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الأزمة في غزة تركت الولايات المتحدة والدول الغربية معزولة بشكل يشبه حرب العراق.
وأضاف الدبلوماسيون أن الأزمة في غزة ألحقت الضرر بالتحالفات وأدت لتأجيج التطرف المحتمل في الدول الغربية.




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