تطورات الحرب على غزة مع استمرار عداون الاحتلال لليوم الـ32

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 32، وما زال يواصل فيها الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم، وقصفه المكثف على القطاع، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.



ومع تطور الأحداث وتسارعها، واصل الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، القصف الهمجي على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصاً على الأقل، واصابة العشرات، متعمّداً بذلك استهداف المستشفيات.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة يوم أمس، ارتفعت عدد الشهداء في القطاع الى 10,022 شهيدا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة.

