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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسراً

11/7/2023 12:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.


وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة" إن 2.3 مليون نسمة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات.


وأضاف أن نحو 2%من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.


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