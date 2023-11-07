المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسراً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.
وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة" إن 2.3 مليون نسمة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات.
وأضاف أن نحو 2%من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.
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